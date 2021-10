Nejvyšší volební účast mají na Chomutovsku obce, kde jich řada hravě překročila okresní průměr 54,74 procent a dokonce i státní – 65,4. Největší podíl voličů přišel k urnám v Blatně, a to 76,51 procent.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.