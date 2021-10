Horské Vejprty zaznamenaly volební účast 42,87 procent. I tady získalo hnutí ANO největší podíl hlasů, a to 46,99. Druhá je koalice Spolu s 16,07 procenty a třetí SPD s 11,10 procenty.

Také Jirkované dali největší díl svých hlasů Babišovu hnutí ANO, a to 36 procent, Spolu získala 17 a SPD 15,45 procent. Volební účast dosáhla 49,39 procent.

Volby do Poslanecké sněmovny celorepublikově vyhrála koalice složená z bloku politických stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Kdyby ale záleželo na Chomutovsku, vyhrálo by hnutí ANO, pro které hlasovalo 37,21 procent voličů. Spolu v okrese získalo 18,55 procent a SPD 12,79.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.