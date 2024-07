Svůj mandát chce v Senátu obhajovat Přemysl Rabas, kterého vysílá do podzimního senátního klání hnutí SEN 21 s podporou dalších stran a uskupení jako nezávislého kandidáta.

„Za šest let v Senátu se mi nikdy nestalo, že by mě v hnutí SEN 21 někdo nutil hlasovat tak či onak, jak se občas stává v senátorských klubech ostatních stran. Možnost být skutečně nezávislý, nepolitikařit a hlasovat dle svého svědomí mi dala dost prostoru pro práci pro region a v regionu,“ uvedl politik. „V rámci iniciativ echtregion.cz pracujeme na zákonu, který má stát přimět k rozvoji chudších částí Česka, jako je ten náš. Bylo mi ctí finančně podpořit přes 60 aktivit místních spolků i některé jednotlivce, kolem stovky lidí využilo bezplatné právní poradny v mé kanceláři, která je i komunitním prostorem pro přednášky, menší kulturní akce nebo zázemím pro pracovní setkání neziskovek a státních úřadů,“ vyjmenoval Rabas, který také ujistil, že chce ve stejném stylu pokračovat dál.

O senátorské křeslo se chce utkat také první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek, který má v gesci sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality. Nominovala ho volební koalice SPOLU, složená z bloku středopravicových a pravicových stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Jaká je jeho motivace? „Úprava legislativy zejména v sociální oblasti,“ shrnul důvody politik, který žije v Kadani, kde byl také starostou. „Dělám na tom asi už dvacet let a konečně se to blíží k nějakému závěru: jedná se o zákony o dostupném bydlení, zákony o redesignu sociálních dávek tak, aby to dávalo smysl a aby se rozvolnily sociálně vyloučené lokality na našich sídlištích,“ vyjmenoval.

Dalším z kandidátů je starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd v barvách Starostů, kterého pohání nespokojenost s prací předchůdců. „Několik volebních období jsem neviděl, že by senátor pracoval pro Chomutovsko. Podle toho to u nás také vypadá. Chomutovsko nemá v Praze zastání,“ začal zostra. „Pokud bych uspěl, působil bych jako senátor především v regionu než v Praze. To znamená, že bych tu byl spíše pro starosty, protože se s mnohými znám, znám i problémy Chomutovska a rád bych, aby o nás v Praze bylo slyšet. Někdy totiž mohou jít zákony, které se tam přijímají proti našemu regionu,“ zdůraznil.

O křeslo v Senátu chce zabojovat také Jaroslav Komínek, který byl krajský radní a do roku 2020 také náměstek hejtmana. Působí jako zastupitel Chomutova a Ústeckého kraje za KSČM. Do senátních voleb ho nominovala koalice Stačilo, v níž se spojily levicové politické strany. Tvoří ji KSČM, Sociální demokracie a ČSNS.

„Z pozice senátora bych chtěl kooperovat se starosty na Chomutovsku – pomáhat obcím, protože si myslím, že momentálně je Senát trochu odtržený od reality regionu,“ zdůvodnil svou kandidaturu. „Jedna věc je region jako takový, kde nás čeká spousta věcí, například těžba lithia, kterou bude potřeba koordinovat s krajem i obcemi. Na státní úrovni by to bylo co největší omezení vlivu Green Dealu,“ doplnil.

Za Lepší sever jde do senátních voleb Roman Brand, který je dlouholetým starostou Spořic. Také jeho pohání přesvědčení, že může ve vztahu k Chomutovsku nabídnout mnohem více než senátoři zvolení v uplynulých volebních obdobích.

„Témat je mnoho. Jedno z hlavních je téma energetické bezpečnosti a zachování pracovních míst po ukončení těžby. Jsem starosta obce na hraně dobývacího prostoru Severočeských dolů, kterým „hrozí“ neřízené uzavření a tím ztráta mnoha tisíc přímých a nepřímých pracovních míst bez zajištěné náhrady,“ nastínil Brand. Dále jmenoval regionální rozvoj a rozvoj mládežnického sportu.

Koalice Trikolora a SPD vysílá jako svého kandidáta Jiřího Smetanu. Ten jmenoval tři hlavní okruhy, kterým by se chtěl věnovat. „Mé hlavní heslo je ´návrat k ekonomické prosperitě´. Češi pracují levněji a víc než lidé na západě, mají ale mnohem nižší platy, vyšší daně a náklady na energie i dražší zboží v obchodech,“ předestřel první z nich. „Dále prosazuji levnější potraviny a dalším hlavním bodem je dostupné bydlení,“ doplnil.

Česká suverenita sociální demokracie nominovala Elvíru Hahnovou, zastupitelku Ústeckého kraje. „Chci jít cestou míru,“ uvedla hlavní důvod své kandidatury. „Mám tři děti a pokud by se mi podařilo uspět v Senátních volbách, svým hlasováním vždy zamítnu jakoukoliv snahu naší současné vlády zavést nás do války,“ dodala.

Původně některá média zmiňovala, že se má senátních voleb zúčastnit také primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). On sám to však vyloučil. „Nevím jakým způsobem to vzniklo, protože já rozhodně nekandiduji do Senátu,“ upozornil. Potvrdil ale, že se jeho snahy týkají krajských voleb, které se mají konat ve stejném termínu jako senátní volby.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se budou konat 20. a 21. září. V Ústeckém kraji půjdou k urnám také voliči z Litoměřicka a Teplicka.

