Mezi ohrožené skupiny lidí patří v souvislosti s koronavirem zejména senioři. Města se jim proto snaží usnadnit život. Aby nemuseli na nákupy do obchodů, kde jsou vystaveni nákaze, některá zřizují speciální linky nebo jsou připravena povolat dobrovolné hasiče. Rodičům zase nabízejí služby pořadatelé příměstských táborů i lidé na vesnicích, ochotní hlídat děti v době koronavirových prázdnin.

Koronavirus - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Online reportáž

Prvním z měst na Chomutovsku, které je připraveno zajistit běžné nákupy pro osaměle žijící seniory, je Jirkov. „Mohou se obracet telefonicky nebo emailem na sociální pracovníky,“ potvrdil mluvčí radnice Vladimír Vacula. „Telefonní čísla jsou 728 790 008, 731 059 339, 728 790 005,“ dodal s tím, že jsou aktivní každý všední den: v pondělí a ve středu od 8 do 11 a od 13 do 15 hodin a ve zbylé dny od 8 do 11 hodin.