„Podle aktuálních informací na našem území zatím nehrozí povodně ani nadměrné srážky, od pátku 13. září platí pro naše území výstraha před silným větrem,“ informoval Údlické s odkazem na stránky Českého hydrometeorologického ústavu a Povodí Ohře. Zároveň přislíbil, že kdyby se situace změnila, lidé by byli včas informován a dostali by potřebné pokyny. „Zasedla by povodňová komise, která by situaci řešila. Zároveň bychom byli připraveni v rámci krizového řízení poskytnout písek a pytle, které bychom distribuovali do rizikových míst,“ ujistil starosta s tím, že věří, že se ale velká voda obce nedotkne.

Povodeň se v minulosti dotkla i dalších obcí. Před 22 lety zasáhla také Otvice, Bílence a Nezabylice. „My jsme ale neměli žádné majetkové škody ani výrazně zasaženou obec, voda se rozlila do polí,“ poznamenala starostka Nezabylic Marcela Jarošová. Tamní lidé by naopak déšť uvítali, protože obec leží v srážkovém stínu.

