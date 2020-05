Jak se rozvolňují opatření proti koronaviru, otevřela se pro Čechy cesta k Jadranu. O Madeiře, řeckých plážích nebo jižní Francii si ale zatím mohou nechat jen zdát, a tak většina stráví dovolenou „doma“. Nejlákavější místa Česka mají o zájem postaráno, svůj díl návštěvníků se ovšem snaží zaujmout i ostatní včetně měst na Chomutovsku.

Aby se zmírnily dopady pandemie na ekonomiku, hodlá Ústecký kraj do podpory cestovního ruchu zainvestovat 11 milionů korun. Větší část půjde na podporu ubytovacích zařízení, aby měly investice na příští sezónu. Podobně se k problému staví všechny kraje.

Města na Chomutovsku volné miliony nemají, naopak musí šetřit kvůli nižší daňové výtěžnosti. Přesto se podle svých možností snaží přilákat turisty a přimět je, aby se zdrželi a utratili tu nějaké peníze.

V Kadani se například za útratu v místních restauracích dostanou na památky zdarma. „Při útratě 250 korun na osobu se dostanou do kláštera nebo na radniční věž zdarma. Památku budou mít podle vlastního výběru,“ nastínila šéfka kadaňské kultury Marcela Trejbal Vlčková. „Stačí, když ve vybraném objektu předloží účtenku a pokladní je pustí dál,“ dodala.

Styl „účtenka jako vstupenka“ má v Kadani platit v červenci a srpnu. „Lidé by díky tomu mohli utratit víc v hospodách a pomůže to turistickému ruchu,“ věří starosta Jiří Kulhánek. „Je to takový náš bonus pro návštěvníky, který je navíc lehce aplikovatelný,“ doplnil.

V Chomutově je až do konce roku zrušen pobytový poplatek. „Uleví to jak turistům, tak administrativně ubytovatelům,“ informovala mluvčí magistrátu Denisa Špeilová. Žádnou větší kampaň na přilákání turistů město nechystá, o jeho největší lákadla je zájem i tak.

Jak vyplynulo z analýzy agentury CzechTourism, zoopark loni vedl statistiku návštěvnosti v rámci celého Ústeckého kraje a zájem neutuchá ani v případě Kamencového jezera.

„Místa v chatkách máme všechna rozebraná už měsíce, otázkou je jen, kdy budou moct lidé přijet,“ podotkl náměstek primátora David Dinda. Původně měl být areál přístupný od pondělí 25. května, to ale znemožnil druhý ministerský dodatek.

I přes úsporná opatření, kvůli kterým se zbrzdily některé investice města a jeho organizací, má zoopark a jezero prioritu. „Dále se snažíme o postupná vylepšování uvnitř obou areálů a chráníme investice, které se jich týkají,“ ubezpečil Dinda.

Speciální projekt na podporu turismu nemají ani v Jirkově a v Klášterci nad Ohří. Návštěvníky ale zkrátka nenechají. Jirkov slavnostně otevře nové infocentrum s hasičským muzeem a klášterecký zámek má novou stálou expozici, přibyly prohlídky dvou kostelů v centru a na léto jsou plánované komentované prohlídky hradu Šumná.

„Nadstandardní v současné situaci je, že rozjedeme tradiční Klášterecké hudební prameny,“ poznamenal místostarosta Petr Hybner, který současně řídí největší kulturní příspěvkovou organizaci města. „Oproti minulým ročníkům sem dostaneme jen zhruba polovinu diváků, protože musíme dodržovat hygienická opatření,“ přiblížil. Jedná se o multižánrový hudební festival spojený s mistrovskými houslovými kurzy, patronem festivalu je virtuos Jaroslav Svěcený.

Naopak Kadaň musela zrušit tradiční Císařský den plánovaný na konec srpna. Při návštěvnosti 15 tisíc lidí není možné zajistit, aby se dodržela všechna opatření.