Krajská hygienická správa ve čtvrtek odpoledne potvrdila první případ výskytu COVID-19 na Chomutovsku. Onemocněl jím osmadvacetiletý Chomutovan. Aby zmírnil obavy lidí, sám vystoupil s potvrzením na sociálních sítích.

Koronavirus. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Karel Pech

„Místní net-bublinu obletěl článek o tom, že Chomutov má první výskyt COVID-19. Pochopil jsem, že to spustilo vlnu obav. Ten případ COVID v CV jsem já,“ píše do největších skupin na sociální síti Marek P. Po potvrzení nákazy čekalo Chomutovana trasování a vypracování seznamu lidí, se kterými přišel do kontaktu. V okrese jich bylo minimum, muž žije převážně v Praze.