„Rok 2023 bude z hlediska finančně náročných investic rokem dokončovacím,“ poznamenala mluvčí chomutovského magistrátu Marie Heřmanová. „Vzhledem k tomu, že byly v roce 2022 započaty velké investice co do rozsahu prací, finančních prostředků i času, překlenují se do roku následujícího,“ doplnila.

Na jezeře pokračují práce na hlavním vstupu s náměstím v Přemyslově ulici a dále také na vjezdu s vrátnicí v Mostecké ulici podle návrhu architektů. V obou těchto bodech se v novém roce proinvestuje 96 milionů korun. Město se na ně pokusí získat dotace v programech, jež mají být vypsané na jaře.

Do dalšího roku se překlápí obnova domu v Chelčického ulici za 35 milionů. Přebudovaný bude na moderní úřad s konferenčním sálem. Dalších 30 milionů pomůže, aby z povrchu zemského definitivně zmizelo torzo školy na Kamenném vrchu. Půjde o druhé kolo demoličních prací. Zcela novou investiční akcí budou opravy páteřní silnice, která prochází všemi velkými sídlišti od Březenecké po Písečnou. První etapa je vyčíslena na 20 milionů.

Milionový asfalt v Jirkově

Největší porci financí určených pro investiční akce Jirkov vynaloží na ulici Na Stráni. Celých 22 milionů půjde na opravy vozovek, chodníků a další úpravy. „Vznikne nová kombinovaná cyklostezka, která ulici propojí s cyklostezkou v ulici Dvořákova,“ poznamenal mluvčí radnice Vladimír Vacula. Nové bude i veřejné osvětlení a možnost podélného parkování. Ulice bude jednosměrná.

Celkem 13,5 milionu korun bude stát nové parkoviště u Základní školy Budovatelů, které má lokalitě pomoct s navýšením parkovacích míst. Stavební práce odstartovaly už na podzim a ukončené budou v dubnu. V novém roce bude z celkové částky proinvestováno více než 9 milionů. Po 8 milionech bude stát nová vzduchotechnika v kuchyni a jídelně na Základní škole Budovatelů a také oprava mostu přes Bílinu.

Hlavně sídliště

Klášterec nad Ohří se chce v novém roce soustředit hlavně na sídliště. Pokračovat má oživení ulice Královéhradecké, která bude mít nové silnice, chodníky, veřejné osvětlení, parkovací místa a kontejnerová stání. Město pro ni má vyčleněno 23,5 milionu korun. Pokud půjdou práce hladce, připojilo by k této fázi prací i další etapy.

„Třetí etapa je okolí městské tržnice a bývalé Jednoty za přibližně 14 milionů,“ poznamenala mluvčí radnice Adéla Václavíková. Do čtvrté etapy pak podle jejích slov patří parkoviště mezi domy v ulici Pod Stadionem. Promlouvat do ní budou tamní obyvatelé, kteří si mají sami rozhodnout, jestli dostane přednost parkovací plocha nebo zeleň. „Na regeneraci sídliště je přislíbena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši několika desítek milionů korun napříč etapami. Měla by pokrýt zhruba polovinu nákladů,“ podotkla mluvčí.

Dalších více než 15 milionů korun půjde do pokračující etapy obnovy ulice B. Němcové a kolem šesti milionů na fotovoltaiku na městském ústavu sociálních služeb. Tato investice by následně měla šetřit více než polovinu současných nákladů ústavu. S doplněním fotovoltaiky se počítá také v novém kulturním centru, náklady dosahují dalších dvou milionů.

Z komplexů smysluplné stavby

Kadaňští jsou připravení na přestavbu Labyrintu, nevzhledného komplexu s drobnými obchody, na domov se zvláštním režimem pro seniory za téměř sto milionů korun. Město žádá o dotace, které mají pokrýt až 85 procent nákladů.

Nejvyšší investicí má být přestavba Slovanu, bývalého hostince ze 70. let, na bytový dům podle vítězné architektonické studie. Celkové náklady jsou odhadované na až 180 milionů, takže chtějí Kadaňští i v tomto případě žádat o dotace. Investiční akce bude rozložená do dvou let.