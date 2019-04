Do ulic, příkopů u silnic a lesíků se vrhnou dobrovolníci hlavně ve městech. V Chomutově bude přímo v obležení vlaková zastávka Chomutov město a přilehlá cyklostezka, která vede kolem zooparku. Zbavit ji odpadků plánují technické služby města i různé politické strany.

„My jsme si místo vybrali cíleně po zkušenostech z loňského roku. Potkali jsme se tam s Pro Chomutovem a v dobrém jsme se hecovali, kdo toho nasbírá víc. Letos bychom se měli potkat s primátorem Hrabáčema hnutím ANO, takže jsme zvědaví, jestli s námi poměří síly,“ říká s úsměvem předseda chomutovských Mladých konzervativců Jiří Richter.

Tak se v Chomutově uklízelo loni:

Kdo by chtěl pomáhat přírodě daleko na dohled politickému kolbišti, může to zkusit u budovy Povodí Ohře. Chomutovští skauti tu rozdají rukavice a pytle na odpadky a úklidové čety se vydají různými směry do Bezručova údolí. A na konci je čeká odměna. „U odpočívadla za druhým můstkem přes Chomutovku se všichni sejdou, každý dostane svůj zasloužený vuřt, který si opeče na připraveném ohništi,“ doplňuje k akci skautského střediska Český lev Chomutov Petr Silberhorn.

Akce Ukliďme Česko sev loňském roce zúčastnilo přibližně 135 tisíc dobrovolníků všech generací. Podle Elišky Ditrichové z Jirkova je to jedinečná příležitost, jak udělat dobrý skutek bez ostychu. „Kdybych si vyšla s pytlem po ulici a sbírala odpadky jen tak, asi bych se cítila divně, a věřím, že by na mě někdo koukal jak na blázna,“ myslí si Jirkovanka. „Když vyrážíme celá republika, přidají se i ti, koho by to ani v nejmenším nenapadlo. Strhnou je kamarádi, klub, školy,“ říká Ditrichová.

Školní kolektivy podle učitelů není nutné do úklidu nutit. „Děti samotné mrzí, když vidí poházené odpadky po okolí, a tak se s nadšením zapojují do úklidu. Chtějí mít okolí školy čisté a bez zbytečného nepořádku,“ myslí si Anna Mansfeldová ze Základní a mateřské školy Nelumbo v Otvicích.

Na téměř každou akci není nutné se přihlašovat dopředu, jednotlivé skupiny rády přivítají dobrovolníky z veřejnosti. Nebo si můžete zorganizovat vlastní. Tomu jdou naproti zejména v Klášterci nad Ohří. „Město nabízí všem dobrovolníkům spolupráci materiální, například pytle na odpadky i pomoc s odvozem,“ říká mluvčí města Adéla Václavíková.

Podporu si lidé domluví na odboru místního hospodářství. Kdo o víkendu nemá čas, a přesto ho nepořádek a černé skládky nenechávají v klidu, má příležitost i jindy. „Na spolupráci se lze domluvit i mimo výše uvedenou akci, na jiných místech a v jiném termínu. Při likvidaci nepořádku a černých skládek se jedná o nikdy nekončící boj,“ vysvětluje Václavíková.