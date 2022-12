Světelná liška a ohňostroj pohledem z dronu: Připomeňte si Chomutovské Vánoce

/FOTO/ Sváteční program zabalený do názvu Chomutovské Vánoce už se přehoupl do druhého týdne. Výzdobu v parku a v ulicích města, ale konečně bylo možné vidět na sněhu. Podívejte se s námi, jak to zimnímu Chomutovu oděnému do světel sluší. Připomeňte si také, jak vypadal ohňostroj o první adventní neděli. Přinášíme záběry z dronu.

