Úspěch, který se dotkne hvězd. A téměř doslova. Na vesmírné sondě Cheops, která zkoumá planety mimo Sluneční soustavu, je i chomutovská stopa. Sonda nese deset obrázků místních školáků, kteří se už před pěti lety zapojili do soutěže Evropské vesmírné agentury.

Obrázky, které letí do vesmíru. | Foto: archiv Astronomické společnosti Chomutov

„Úkolem bylo nakreslit obrázek na téma Poznávání vesmíru,“ vysvětluje Jaroslav Landa z Astronomické společnosti Chomutov a lektor astronomického kroužku. Skicáky se začaly plnit astronauty, modely kosmických lodí, raket nebo komet. Pak je čekala cesta do Švýcarska a děti měly před sebou několik let čekání, zda právě jejich výtvory opustí zemskou orbitu. To skončilo v roce 2018. „Sledoval jsem průběh soutěže celou dobu a pak se v roce 2018 objevilo na švýcarských stránkách, že naše obrázky vybrané byly. Bylo to příjemné překvapení, nečekali jsme to,“ popisuje Landa.