Chystá se největší inventura českého stavitelského umění a architektury za posledních 25 let. Do projektu je přihlášený i chomutovský zimní stadion na Zadních Vinohradech, který už jedno prestižní ocenění sklidil. V roce 2011 získal evropskou cenu European Steel Design Awards, udělovanou jednou za dva roky evropským stavbám s inovativní ocelovou konstrukcí.

„To, že aréna získala evropskou cenu, byla obrovská pocta, radost mám ale i z účasti v projektu Stavba čtvrtstoletí,“ uvedl projektant a spoluzakladatel společnosti Ecxon Vladimír Janata. „Je to citová záležitost. Mám rád stavby, člověk do nich dal kus života a sebe. Je to, jako když vypipláte dítě a pak ho pustíte do světa. Cítím zadostiučinění, když obstojí,“ dodal.

Jako Krušné hory

Hokejová aréna vznikla jako součást centra sportu a volného času poblíž Kamencového jezera. Tím prvním, co na ní upoutává pohled, je superkonstrukce, nesoucí střechu hlavní arény a tréninkové haly. Střecha je zavěšená na oblouku v podélné ose stadionu prostřednictvím předpjatých táhel, kdy vodorovné síly oblouku do základů přenášejí zemní táhlo. Střecha je navržena tak, aby unesla pětitunovou multimediální kostku a padesátitunovou excentricky umístěnou divadelní techniku pro pořádání koncertů.

Hlavní nosný oblouk a střecha oblého tvaru se vlní tak jako terén předhůří Krušných hor. Výsledný vzhled je jednoduchý v provedení beton, kov a sklo, čímž odkazuje k původnímu využití území, kde dříve stála vojenská kasárna.

„Kasárenský charakter se pak stal logickým východiskem architektonického výrazu jako celku,“ napsal přihlašovatel na webových stránkách soutěže Stavba čtvrtstoletí. „Projevil se v potřebě ukázněného uspořádání hmot vlastních hal, šatnových bloků, tréninkových a především parkovacích ploch i úsporném architektonickém výrazu jednotlivých objektů,“ stojí dále.

Aréna disponuje dvěma ledovými plochami, kdy jedna je v hlavní aréně pro 5200 diváků a druhá v tréninkové hale pro sto diváků. Šatnovací a administrativní blok je umístěn mezi oběma objekty. Stadion je přístupný ze dvou stran z parkovišť.

Uspořádání hlediště kolem ledové plochy se typologicky odlišuje od obecného trendu vypuštěním divácky neoblíbených tribun z rohů, na jejichž místo jsou vsazeny čtyři prosklené věže.

Zimní stadion je domovskou arénou hokejového týmu Piráti Chomutov, jehož zápasy pokaždé přilákají tisíce fanoušků. Tým hrál extraligovou soutěž, v letošním roce ale sestoupil do první ligy.

Snad žádný ze zápasů si nenechá ujít Chomutovan Lukáš Mareš. „Jsem fanoušek, takže jsem tam v sezoně pořád. Pokud jde o stavbu, stadion se mi líbí hlavně uvnitř,“ zhodnotil. „Vizuálně je to paráda, myslím, že je to supermoderní stavba,“ zmínila také Vlaďka Štěpánková, která bydlí na Zadních Vinohradech, kde je aréna. „Jediné, co vidím jako mínus, je parkování. Když jsou zápasy, fanoušci parkují před našimi domy, takže když přijedeme autem, už nemáme místo,“ dodala.

Vladimír Janata: Závěsy střechy se musely naladit jako struny kytary

Autory chomutovského zimního stadionu jsou architekt Jindřich Smetana, Vladimír Janata a spolupracující týmy, projektanty společnosti AED Project, Anima a Excon, která také hokejovou arénu do soutěže Stavba čtvrtstoletí přihlásila.

Vladimír Janata, Foto: archiv Vladimír Janata

„Kompromisy jsme dělat nemuseli a přes to byla výsledná cena stavby překvapivě nízká,“ prozradil v rozhovoru architekt Vladimír Janata.

Čím je stavba výjimečná?

Z konstrukčního hlediska je originální princip zavěšení střešní konstrukce prostřednictvím předpjatých táhel na oblouk. To umožnilo překlenout 72 metrů rozpětí vazníky s konstrukční výškou pouhé dva metry. Stavba je tak přibližně o čtyři metry nižší, než by byla při standardním vazníkovém řešení. Ušetřilo se tak na stavebních konstrukcích, zejména na obvodovém plášti. Každoročně se ušetří i na vytápění menšího obestavěného prostoru. Konstrukce střechy vypadá zevnitř neuvěřitelně subtilně. Skvěle je také vyřešeno vnitřní uspořádání arény architektem Jindřichem Smetanou, se kterým jsme se před tím podíleli i na projetu O2 arény. Díky dobrému projektu ve všech profesích byla stavba postavena s výrazně nižšími náklady než obdobné arény jako v Liberci, nebo v Karlových Varech.

Jistě máte široký rejstřík staveb, které jste projektovali, takže jste měli na výběr, kterou stavbu přihlásit do soutěže. Díky čemu tato stavba převyšuje ostatní?

Podíleli jsme se na více stavbách přihlášených zpravidla majiteli nebo generálními dodavateli do soutěže Stavba čtvrtstoletí. K přihlášení arény v Chomutově mě vyzvala ředitelka soutěže Petra Miškejová.

Je stavba zimního stadionu v Chomutově z nějakého pohledu srovnatelná s jinými stavbami v zemi nebo ve světě? Které to jsou a v čem tkví podobnost?

Na oblouk je zavěšena například střecha fotbalového stadionu ve Wembley, olympijského stadionu Spyrose Louise v Athénách a krásná je střecha cyklistického stadionu v Athénách zavěšená na dvou obloucích. U nás nic podobného není.

Inspirovali jste se nějakou konkrétní stavbou či stavbami?

Člověk musí sledovat dění ve světě, inspirovat se dobrými nápady a přidat něco nového co bude pro konkrétní stavbu typické. Rozhodující byl úvodní rozhovor s architektem Jindřichem Smetanou, který si přál obloukový tvar s ohledem na oblé vrcholky Krušných hor na pozadí. To mě přimělo jít touto cestou a ukázalo se to jako nesmírně efektivní řešení.

Museli jste dělat nějaké kompromisy?

Měli jsme plnou podporu investora. Kompromisy jsme dělat nemuseli a přes to byla výsledná cena stavby překvapivě nízká. Je to i zásluha architekta Smetany, který vsadil na strohé sportovní prostředí v prostoru bývalých kasáren.

Co bylo největší těžkostí, s níž jste se museli vypořádat? Jak jste ji vyřešili?

Závěsy střechy se musely naladit jako struny kytary. Po montáži byly závěsy samozřejmě hodně rozladěné. Dopínali jsme je hydraulickým zařízením. Aby šla práce rychle, vyvinuli naši matematici v IT optimalizační metodu s použitím lineárního programování tak, aby ladění vedlo nejkratší cestou k cíli.

Byla stavba přihlášena i do jiných soutěží? Případně jaký byl výsledek?

Stavbu bohužel nikdo nepřihlásil do soutěže Stavba roku. To byla opravdu škoda. Arénu jsme tedy přihlásili do evropské soutěže European Steel Design Awards 2011 a toto prestižní evropské ocenění také chomutovská stavba získala.