Moderní, nerezový, komunikuje na dálku s počítačem. Chomutov dostane babybox. Jednu takovou pojistku, aby nechtěné novorozeně neskončilo promrzlé na lavičce nebo v krabici za schodištěm, už sice má. Nahradí ji ale nový model. V červnu ho nechá u vchodu na dětské oddělení na poliklinice nainstalovat zakladatel spolku Babybox-Statim Ludvík Hess.

„Původní bedýnka pomohla vstoupit do nového a snad lepšího života jednomu nechtěnému lidskému mláděti,“ připomněl Hess šest let starou událost, kdy vrzla dvířka a uvnitř chomutovského babyboxu se ocitl několikaměsíční chlapeček. „V Chomutově je ale už jedenáct let a ze všech fungujících 76 babyboxů v Česku je po technické stránce nejzastaralejší,“ vysvětlil Hess, proč je třeba ho vyměnit.

Původní model byl plechový a s dvířky otevíranými mechanicky klikou. Na základě zkušeností s ním sestrojil výrobce Zdeněk Juřica z Náměšti nad Oslavou dokonalejší verzi. „Celý je z nerezu, má nejen vyhřívání, ale i klimatizaci a oproti starému modelu je vyveden prostřednictvím datové sítě do počítače, takže je možné ho na dálku sledovat a v případě potřeby změnit parametry,“ popsal Juřica. „Má také dvouúrovňovou signalizaci. Pozná, jestli ho někdo otevřel ze zvědavosti, nebo dovnitř něco vložil, v tom případě probíhá hlavní signalizace, kdy pošle fotku vnitřního prostoru, textovky a maily,“ dodal. Ty putují zdravotníkům i zakladateli.

Nový babybox výrobce zabuduje do stěny chomutovské polikliniky začátkem června, slavnostní otevření se uskuteční 27. června ve 12 hodin.

Hlavním problémem spolku teď ale je, že se mu nepodařilo na výrobu a montáž nového babyboxu vybrat veškeré potřebné finance. Náklady dosahují zhruba tří set tisíc korun. Ačkoli rozeslal přes dva tisíce dopisů s prosbou o příspěvek, přislíbenou má zatím jen desetinu. „To se mi ještě nestalo, že bychom na babybox nevybrali peníze, je to pro mě nepochopitelné,“ mrzí Hesse minimální projevený zájem. „Babybox tu udělám, zřejmě ale zadlužím spolek a nezbyde mi, než to splácet z důchodu,“ poznamenal pobaveně.

Ludvík Hess zakládá babyboxy v Česku už čtrnáct let. Za tu dobu se z nich do rukou zdravotních sester a lékařů dostalo 188 dětí. „A to jsem si na začátku myslel, že se mi podaří zajistit jeden v Praze, druhý v Brně, ty zachrání život dvěma dětem a já jim budu vozit plyšáky,“ dodal Hess v nadsázce. „I když je to pro mě dnes hlavně těžká práce, kdy se žebrání stalo mým hlavním povoláním, je pro mě satisfakcí, že to k něčemu bylo,“ dodal 72letý muž, který se dnes podepisuje jako Babydědek Lu.

Babybox pro odložené děti pomáhá dětem, ale i rodičům a matkám, kteří se v tísni nedokážou postarat o novorozeně. Dárci, kteří by rádi přispěli na chomutovský babybox, mohou posílat své finanční dary na bankovní účet 26116319/ 0800. Ideální je na www.babybox.cz otevřít šuplík „Pomůžete“ a vyplnit dárcovskou smlouvu.