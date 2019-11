Chomutovskou knihovnu povede nový ředitel. Rada města jmenovala Bedřicha Fryče, který má dlouholeté manažerské zkušenosti. Z pozice ředitele Kulturního vzdělávacího a informačního zařízení devět let řídil takřka veškeré kulturní dění v Jirkově. V Chomutově chce pokračovat v přeměně knihovny tak, aby následovala moderní trendy.

Do výběrového řízení se přihlásilo deset uchazečů, posuzovala je devítičlenná komise složená ze zástupců politických stran a hnutí. „V komisi nebyli žádní odborníci na knihovnictví, protože jsme hledali manažera, to byl hlavní záměr,“ okomentoval druhý náměstek primátora Milan Märc (Nový sever). „Bylo dobře, že v ní byla zastoupena koalice i opozice. Na první pohled sice komise vypadala strašidelně, všichni se ale shodli na nejvhodnějším kandidátovi,“ dodal.

Podle Märce, který má ve své gesci oblast kultury, vítězný kandidát přesvědčil hned v několika směrech. „Bylo to jeho vystupováním, životopisem, bohatými zkušenostmi z pořádání kulturních a společenských akcí, ale navíc i charitativních, které považuji za důležité,“ podotkl náměstek. „Ve své koncepci má věci, s nimiž se ztotožňuji. Jako důležité vidím, aby knihovna pokračovala v tom, co dělala dosavadní ředitelka. Aby nešlo jen o půjčování knih, ale aby byla komunitním a kulturním centrem pro širokou věkovou skupinu od dětí po seniory,“ zdůraznil.

Nový ředitel knihovny Beřich Fryč

Pro Fryče hlasovalo osm z devíti členů komise, jejich doporučení vyslyšeli téměř všichni radní a nového ředitele jmenovali s účinností od 1. ledna.

Bedřich Fryč vystřídá Andreu Löblovou, která byla ředitelkou necelé dva roky a odešla na vlastní žádost v září. Vystudoval obor učitelství pro první stupeň základní školy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zkušenosti má s pořádáním kulturních produkcí, výstav, školení, veletrhů a přehlídek. V Jirkově organizoval charitativní Běh Terryho Foxe, vytvořil dramaturgický plán a koncepci multižánrového festivalu Kludského zahrada a Jirkovského benefičního adventu, který má už třináctiletou tradici. Je členem správní rady Nadačního fondu Cesta proti bolesti a organizátorem doprovodných kulturních aktivit k tomuto charitativnímu projektu.

Vedení organizace tak pro něj nebude novou výzvou, ale zúročením zkušeností. „Těší mě, že je budu moct využít, a stejně tak se těším na spolupráci se školami, domem dětí a mládeže, ale i dalšími organizacemi a spolky, kterou vidím jako důležitou,“ uvedl Bedřich Fryč.

Plány s kostelem sv. Ignáce

Chomutovská knihovna každoročně pořádá stovky besed, přednášek a dalších akcí, navíc k ní náleží i galerie Špejchar, Lurago, městská věž a také kostel sv. Ignáce. „Pro zvýšení jejich atraktivity navrhuji zpracovat restaurátorský záměr obnovy nástěnných maleb v kostele sv. Ignáce (v kapli Božího hrobu) a zpřístupnit jeho podzemní prostory. A v městské věži, která je typickým turistickým cílem, vytvořit novou atraktivní expozici, která by návštěvníky vtáhla do historie města,“ uvedl Fryč.

Chomutovská knihovna je v historické budově v centru, volá ale po obnově. Ve špatném stavu je kanalizace, elektrické rozvody, vyměnit potřebují okna. Náměstek Märc se tak netají tím, že by byl do budoucna řešením přesun knihovny. Z jeho pohledu by to mohlo být do bývalých městských lázní.