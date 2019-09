Je jak Goebbels a potřebuje přes držku. Emotivní projev ekologické aktivistky Grety Thunbergové, který přednesla na klimatickém summitu OSN, nenechal chladným nejmocnější politiky světa, celebrity, ale ani regionální politiky.

Greta Thunberg | Foto: profimedia

Chomutovská ČSSD čelí kritice poté, co její tajemník Petr Troníček projev šestnáctileté Švédky zkritizoval na sociálních sítích. Přirovnal ho k projevům nacistického ministra propagandy. „Měla projev jak Goebbels, ale jinak je ok….čím dál tím víc souhlasím s Hanákem, že by potřebovala přes držku,“ napsal Troníček. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák se rázně do aktivistky pustil už v červnu, za své výroky se následně omluvil.