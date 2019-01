Chomutov /FOTO/ – Centrum města se rozroste i do dnes zpustlé Hálkovy ulice. Za pravoslavným kostelem „padnou" nevzhledné haly.

Vpředu svítí meruňková fasáda, boky a zadní trakt ale nic nepředstírají. Tam převládá hnědošedá omítka. Kostel svatého Ducha smutně zakončuje chomutovskou Hálkovu ulici. Za ní se do široka rozkládá už jen industriální periferie s trolejbusovou smyčkou a areálem bývalých válcoven. „Tady končí město,“ napadne leckoho.

Okolí svatostánku, které sousedí s kamenným korytem Chomutovky, se však má brzy změnit v úpravné Gerstnerovo nábřeží se zahradou a dost možná i alternativním vodním hřištěm. Se současným stavem i budoucí proměnou proto město seznámilo zájemce z řad veřejnosti, kteří měli sraz přímo u kostela.

„Ačkoli to tak nevypadá, toto bylo jedno z nejdůležitějších míst Chomutova,“ uvedl je městský architekt Jaroslav Pachner do obrazu. „Tady po Hálkově ulici vedla nejstarší silnice do Prahy a centrem této části byl právě kostel svatého Ducha,“ upozornil na jeho význam.

V řadě domů, jen o pár metrů dál, navíc žil jeden z nejslavnější chomutovských rodáků a průkopník moderního inženýrského myšlení František Josef Gerstner. Právě po něm by mělo být nábřeží pojmenováno.

Úpadek je velký

Zatím je těžké si představit, čím tento prostor jednou bude. Úpadek je příliš zjevný. Těsně za zády kostela se tlačí několik omšelých hal s plechovými vraty a mřížemi na oknech, v průchodu do centra města brání miniaturní panelák a vedle něj budova „káčka“, které bude potřeba strhnout. Za areálem se směrem k válcovnám otevírá pohled na nevábnou louku s horkovodním potrubím. Kdo se chce podívat na řeku, může využít leda průhled mezi trubkami.

„To potrubí by se dalo skrýt?“ zajímá Chomutovany. Odpověď zatím není jednoznačná.

„Klademe si otázku, co s tím prostorem tady. Řeka není vidět, je ale pro nás velká výzva ji do prostoru začlenit a zkulturnit prostředí svatostánku,“ podotkla vedoucí odboru investic Hana Nováková.

Některé objekty město strhne

Na odkaz Františka J. Gerstnera v Chomutově mysleli vícekrát. Od knihovny po Blatenskou ulici vede Gerstnerova stezka a před průmyslovkou stojí jeho socha.

Jednou z možností, jak do prostoru dostat vodu, je vytvořit alternativní vodní hřiště, na kterém by si pohráli a poučili se děti i dospělí. Přímo do řeky totiž zřejmě nebude možné vstupovat. Místo má navíc získat charakter zahrady. Aby byla průchozí směrem k městské památkové zóně, nechá město strhnout objekty za kostelem. Demoliční výměry už byly vystavené.

S Hálkovou ulicí se do budoucna počítá jako s nástupním územím pro rozvoj této části města. Územní plán lokalitě dovoluje smíšené využití, kdy je možné stavět obytné domy i obchůdky, aby se doplnily „zuby“ v ulici, a současně lze v sousedství řeky vybudovat veřejný prostor – například právě nábřeží.

Alfou a omegou vedoucí k přeměně je ale získání peněz z grantu Nadace Proměny Karla Komárka a následné vypsání architektonické soutěže. „Pokud uspějeme, dá se říci, že bychom s přípravou začali na konci tohoto roku. Optimistický termín samotné realizace je někdy v roce 2020,“ uvedl mluvčí chomutovského magistrátu Jan Rödling. „Pokud nezískáme grant, budeme žádost podávat opakovaně. Mezitím začneme s přípravnými pracemi v okolí, kdy bychom po částech prostor připravovali,“ doplnil. Mezi částečné úpravy by patřilo odstranění ruin a příprava demolice hospodářských objektů v místě.