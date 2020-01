Obě města si ho nechala vypracovat, aby docílila efektivnější dopravy s co nejmenšími dopady na životní prostředí. K návrhu se mohli díky dotazníkům a veřejnému projednání vyjádřit i místní lidé.

Návrh například počítá se zvýšením bezpečnosti na průtahu silnice I/ 13, s podporou sdílení osobních aut a zmírněním dopravy v obydlených územích. Součástí je například přestavba kruhové křižovatky v ulicích Palackého, Lipská, Zborovská, Školní, která je silně vytížená, přitom je při malém průměru dvoupruhová a pětiramenná.

„Manévry, kterých jsme tam byli svědky, se málo vidí. Říká se, že Španělé mají horkou krev a jezdí hrozně, ale stále jezdí o sto procent lépe než řidiči na této křižovatce,“ zmínil na veřejném projednání jednatel zpracovatelské společnosti Udimo Pavel Roháč. Podobná situace panuje také na „kruháku“ u Globusu. „Ačkoli tam nejsou dva pruhy, v jeden moment vedle sebe jede náklaďák a osobní auto,“ dodal.

Zásadní úlohu na cestě k udržitelnosti dopravy může mít integrovaná doprava MHD. Zpracovatel tak navrhuje rekonstrukci sítě linek MHD a ekologii provozu s využitím parciálních trolejbusů a elektrobusů vybavených náhradním zdrojem pohonu, který umožňuje dojezd bez trolejového vedení v elektrickém módu. Dále upřednostnění vozidel MHD v dopravním proudu včetně vyhrazených jízdních pruhů a vybudování přestupních terminálů. Právě ke kvalitě MHD měla řada lidí připomínky. „Dostali jsme na ni hodně stížností, týkaly se například dlouhých intervalů mezi spoji. Například ve směru ze Zadních Vinohrad směrem do Otvic a Jirkova obsluha chybí. Pak jsou nespokojení také s kvalitou parkování, bezpečností dopravy a komunikací,“ uvedl Roháč.

„Mírně spokojeni jsou s kvalitou chodníků a přechodů, značně spokojeni s kvalitou cyklistických stezek a tras,“ doplnil.

Vše závisí na penězích

Většinu z návrhů ocenil Jaroslav Komínek, předseda představenstva Dopravního podniku Chomutova a Jirkova, který je také radní pro dopravu Ústeckého kraje. „Bohužel v dnešní době se vše váže na finance. Například dva, tři roky zpět jsme uvažovali o inteligentních zastávkách, to znamená, že by cestující měl digitální přehled o lince, za kolik minut přijede a jaké má zpoždění. Bohužel to není levné, řada měst ho pořídila díky dotacím, které my teď nemáme,“ zmínil s tím, že problém by ale mohla daleko levněji řešit aplikace v mobilu. Vozy dopravního podniku mají GPS a pasažéři by jejich pohyb mohli sledovat.

Velké peníze stojí i parciální vozidla. „Pseudotrolejbusy by se mi líbily, přestože jsou drahé a nikdy na ně nebudeme mít ze svého. Ale pojďme do toho, až se začne dělat plán obnovy vozového parku podniku,“ dodal. V tuto chvíli je vozový park takřka kompletně obměněný.

Plán udržitelné městské mobillity je navržený jako otevřený dokument. „Jeho podmínkou je neustálá aktualizace, revize a udržování ve stavu použitelnosti,“ upozornil zpracovatel.

Chomutov a Jirkov teď mají dva týdny na to, aby návrh doplnily, následně proběhne připomínkové řízení ze strany Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic a nakonec bude dokument hodnotit ministerstvo dopravy. Pokud ho schválí, což by mohlo být do konce roku, města mohou s jeho pomocí začít rozvíjet dopravní soustavu. Plán počítá s výhledem na příští desetiletí.

Z analytické části návrhu vyplynulo, že autem jezdí každý druhý Chomutovan a individuální doprava ve městě silně převažuje. Na dopravě se podílí více než 46 procenty, oproti tomu veřejnou hromadnou dopravu využívá jen 22 procent obyvatel. Pod běžnými hodnotami je podíl pěší dopravy, jen zhruba 20 procent. Díky tomu, že se města podílejí na nastavení služeb a budování infrastruktury, ale mohou do značné míry dopravní chování obyvatel měnit.