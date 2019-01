Chomutov - Osmnáctiletá Chomutovanka Dominika Hoffmannová, studentka mostecké hotelové školy Bukaschool, vyhrála čajovou ligu a stala se mistryní České republiky s titulem Teatender roku 2018.

Úspěšný tým mostecké Soukromé hotelové školy Bukaschool. Vedle učitele Miloše Bednáře 18letá Dominika Hoffmannová (titul Teatender roku 2018) a 17letá Nicola Carajiová (vicemistryně soutěže Barista roku 2018). | Foto: Deník/Martin Vokurka

„Čaj není jen o zalití horkou vodou. Je to o předávání energie a je to relax,“ řekla Deníku Dominika, která do hloubky čajové kultury pronikala postupně. Teď má ráda čaj aromatizovaný jasmínovými květy. Podle ní je ideální na ráno i odpoledne a květy navíc posílí krev a srdce. „Čaje louhuji ve skleněných konvičkách, protože je důležité sledovat, jak čaj na vodu reaguje. Můžete třeba poznat, zda se teplota vody čaji líbí, nebo ne. Čaj pak přes sítko přelévám do tradičního setu s šálky,“ sdělila.

Mistryně uspěla v soutěžích ve všech třech kategoriích. Několik týdnů před degustací, kde musí před porotou přesně pojmenovat nálevy čtyř čajů, poznává různé druhy ve škole i doma. Kolik vypije čajů, už nepočítá, ale se zkušenostmi množství klesá. Určit název, když máte před sebou například na první pohled stejné japonské čaje, však zůstává uměním. Při soutěžích se také hodnotí příprava vylosovaného čaje, což obnáší přesnost při vážení, hlídání teploty a času a způsob nalití, kdy jde o detaily. Dominika bodovala i v kategorii volného nápoje, kdy se z čaje vytváří experimentální koktejly třeba s přídavkem koření a šípkového džemu.

K čaji přivedl Dominiku její učitel Miloš Bednář. „Jsem také soutěživý typ, takže když jsme jako škola úspěšně soutěžili s kávou, chtěli jsme nabrat něco navíc a mě napadl čaj,“ řekl pedagog. Studentka, která chtěla ukázat, co dokáže, byla z nápadu nadšená a začala spolupráce. „Byla moc aktivní a dokázala tomu obětovat spoustu času,“ dodal Bednář.