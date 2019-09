Rozjíždí se další ročník participativního rozpočtu. V září budou lidé hlasovat o návrzích, v realitu je město promění napřesrok.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Právě se rozhoduje o tom, které z drobnějších investic dostanou v Chomutově přednost. Ve hře je 19 návrhů v rámci třetího ročníku participativního rozpočtu. Do finále se ale dostanou jen ty nejžádanější a v celkové sumě do pěti milionů korun. Hlasování probíhá na webu naschomutov.cz do 26. září.