Zelené, bílé, modře kostkované nebo také růžové s balónky. Lidé zaimprovizovali a komu se nepodařilo sehnat zdravotnickou roušku, vyrobil si nebo nechal ušít ze zbytků látek svou vlastní. Ještě v pondělí ji používal málokdo. Situace se obrátila během jediného dne, kdy se masově šířila osvěta. Ti, kdo je před měsícem vykoupili, je konečně začali nosit, ostatní si je pořídili jinak a další ještě shánějí, protože vláda zvažuje, že budou povinné.

Z domu už bez ní nevychází Irena V. z Chomutova. „Vyškolila mě rodinná situace. Tátu včera poslali do karantény, dojíždí za prací do Prahy a setkal se s člověkem, který byl nejspíš nakažený koronavirem. Potíže je, že musel domů za mamkou, která je jako důchodkyně těžká astmatička a má i další zdravotní problémy,“ popsala. „Připravila mu pokoj, jídlo mu nechává před dveřmi, a když si chtějí něco říct, je to přes mobil nebo přes francouzské okno v zahradě, což je pro ně skličující. Jsou izolovaní a v nejistotě. Maminka strach, aby se nenakazila, protože je otázkou, jak by to při svém chatrném zdraví ustála,“ obává se Chomutovanka.

Prvním úkolem tak bylo sehnat pro rodiče dezinfekci a roušky. Nebyli vybavení. „Večer jsem naštěstí sehnala čtyři od známé, našila je ze starých dětských pyžamek. Dvě jsem odvezla našim a dvě zůstaly pro mou rodinu,“ dodala.

Domácí výroba je vidět i na řadě dalších lidí včetně prodavaček v supermarketech. Například v jirkovském Tescu mají ženy za pokladnami různobarevné roušky z plátna. „Ušila nám je brigádnice,“ pochlubily se. Provizorní roušku bez šití ze starého trička vytvořila Markéta Lhotská z Chomutova. „Ustřihla jsem si z něj pruh a na krajích vystřihla otvory pro uši. Viděla jsem i ´tričkovou´ verzi, která se zavazuje za hlavou, chce to jen delší pruh,“ poradila.

Na svůj příděl roušek zatím čekají prodavačky z drogerie v otvické nákupní zóně. „Vedoucí nám je ušije, protože žádné nejsou k sehnání,“ pokrčila rameny žena za kasou. „Zatím si dávám přes obličej šál, když přichází zákazník bez roušky,“ dodala.

Roušky chybí i zdravotníkům a v sociální sféře. Nedostatek se snaží v Sociálních službách Chomutov vynahradit personál za pomoci klientů. Všichni se pustili do šití.

„Šijeme v domově pro seniory, v azylovém domě i v Merkuru. Nic jiného nám totiž nezbývá,“ uvedla ředitelka organizace Alena Tölgová. „Zítra si máme jet pro 20 až 50 respirátorů, to ale není nic. Zdravotnické rouškou nejsou, a kdyby byly, využívat se mohou stejně jen jednorázově. My šijeme roušky ze stoprocentní bavlny, které dáváme po použití do pytlů jako kontaminovaný materiál a pereme je, takže se dají používat opakovaně,“ dodala. Podobně jsou na tom i další zařízení v okrese.

Koronavirová nákaza se rychle šíří, stále ale platí, že na Chomutovsku není zatím žádný pozitivně testovaný pacient na nemoc COVID-19.