Obyvatelé Chomutova se méně zapojují do třídění odpadu a vrací se tak o čtyři až pět let zpátky. Kromě menšího zájmu se navíc zhoršila i kvalita dělení odpadu. Letošní snížení poplatku za odpad má být poslední motivací. Pokud Chomutované svůj postoj k třídění nezmění, mohou v příštím roce očekávat navýšení poplatku.

Mezi papírem našli i tělo mrtvé ovce

Pracovníci třídících linek, kteří ještě dotřiďují odpad z barevných kontejnerů, často najdou věci, které tam vůbec nepatří. „V nádobě na separovaný papír, našli například mastné hadry a dokonce tělo uhynulé ovce," poukazuje na neduh Chomutovanů asistentka ředitele Technických služeb města Chomutova (TSmCH) Světlana Slámová.

Trend ve zvyšování množství vytříděného odpadu sledují technické služby od roku 2004. V tomto roce každý obyvatel města vytřídil průměrně dvacet kilogramů odpadu. Čísla se od té doby rapidně zvyšovala, v roce 2008 jeden obyvatel vytřídil již třiačtyřicet kilogramů, o dva roky později dokonce sedmapadesát kilogramů. V roce 2011 a 2012 bohužel začala čísla opět klesat.

Pro uplynulý rok mají technické služby zatím k dispozici jen čísla do konce října. Do té doby každý obyvatel města vytřídil jen čtyřiačtyřicet kilogramu odpadu, což by znamenalo návrat do roku 2008. Pokud se v listopadu a prosinci třídilo tak, jako v předchozích měsících, vytřídil každý Chomutovan během roku jen třiapadesát kilogramů odpadů, což by znamenalo návrat do roku 2009.

Lidé nosí papír do sběren

Důvodů poklesu může být hned několik. „Pokles si vysvětlujeme například tím, že skončil dotační program Zelená úsporám. Bylo tedy vyměněno méně dřevěných oken za plastová a klesla tak separace skla," nastínil ředitel TSmCH Zbyněk Koblížek. Třídění odpadu neprospělo ani zvýšení výkupních cen papíru ve sběrnách. Nepřizpůsobiví obyvatelé totiž podle Koblížka začali vykrádat kontejnery a papír poté odváželi do sběren. Ve třídění polevily také domácnosti. „Výrazný pokles letos zaznamenaly technické služby například na sídlišti Kamenná. Mírný nárůst je naopak v centru města," přiblížil Koblížek.

Motivací jsou nižší poplatky i soutěž o tablet

Obyvatele Chomutova se snaží město motivovat různými způsoby. Tím hlavním je výše poplatku za svoz odpadů. Ten se letos snížil o 44 korun. V případě, že se ale bude třídit méně, může dojít k opětovnému navýšení. „Meziročně ceny za odpady narůstají, tímto vstřícným krokem chceme přesvědčit občany, aby s námi na snižování ceny spolupracovali. Separace odpadů nám cenu může výrazně snížit a úklid černých skládek jsou další náklady navíc," sdělil primátor Jan Mareš.

Dalším motivačním prvkem je soutěž Sbírej a vyhraj, která probíhá ve sběrných dvorech v Chomutově. Zaměřena je na separaci drobných elektrozařízení. Za jeden kus starého elektrospotřebiče dostanou lidé razítko do informačního letáku, po nasbírání pěti razítek vyhraje vylosovaný účastník tablet. Soutěž trvá do konce února tohoto roku. „Lidé mají možnost vyzvednout si soutěžní letáky přímo ve sběrných dvorech nebo je vytisknout z webových stránek. Jejich počet není omezen," sdělil vedoucí úseku odpadového hospodářství Marek Pohl. Právě drobné elektrozařízení končí často vyhozené v přírodě nebo v klasickém komunálním odpadu.