Nevsadil na šťastná čísla, nestíral losy a nakonec nemusel ani projít horkým křeslem a mučit se nad otázkami v časovém limitu. Milion korun vynesly Janu Žižkovi pečivo, zelenina a další položky běžného nákupního košíku. Stal se vítězem celorepublikové soutěže sítě hypermarketů.

Zákazníci hypermarketu Globus v rámci Letní hry vhazují účtenky ze svého nákupu do soutěžního boxu k losování. Mimo poukázek na nákup a dárkové koše mohli vyhrát milion korun. Janu Žižkovi se to povedlo. Bylo to pro něj obrovské překvapení. „Vždy jsem byl skeptický k soutěžím a jejich výhrám. Nevěřil jsem, že obyčejný smrtelník může někdy opravdu vyhrát takovou cenu,“ říká čerstvý milionář, který je povoláním klempíř. Sdělení o výhře nejprve považoval za vtip. „Myslel jsem si, že si ze mě dělá někdo srandu a informaci jsem nechtěl uvěřit. Vlastně ještě teď pořád nevěřím, že jsem opravdu vyhrál,“ přiznává Chomutovan.

Výhra mu udělala radost především kvůli partnerce a malé dcerce, které hlavně účtenky schraňovaly. K zisku milionu jich vhodily do boxu více než patnáct. O výhře jim Žižka do poslední chvíle neřekl, ani když rodina zamířila na celorepublikové předání výhry. Pouze jim sdělil, že tam na ně bude čekat jen proutěný dárkový koš.

„Pořád tomu nemohu uvěřit. Cestou jsme se domlouvali, že si partner nechá obsah koše a já budu mít alespoň proutěný koš jako dekoraci a pak jsem se dozvěděla tohle,“ usmívá se při vzpomínce na překvapení partnerka Jana Žižky. Jak rodina naloží s výhrou, už mají rozhodnuto. „Výhru budeme chtít investovat do podnikání, rekonstruujeme staré stavby, každá koruna přijde vhod,“ vysvětluje Chomutovan.

Výhru páru přeje i ředitel chomutovského Globusu Jan Šamša. Takovou výhru si z jeho podniku odnáší výherce poprvé. „Pokaždé, když jdu kolem soutěžního boxu, sleduji zákazníky, kteří vyplňují soutěžní kupony, a říkám si, že třeba tomuto zákazníkovi budeme moci dnešním nákupem udělat obrovskou radost. A ono to letos poprvé vyšlo,“ usmívá se Šamša.

Přilepšují i sázky

Čas od času sedne štěstěna i na sázkaře. Například v roce 2018 vyhrál sázkař z Kadaně sto tisíc korun poté, co tipl správně výsledek osm hokejových zápasů. Za investovanou sto korunu si odnesl tisícinásobek.

O pět let dříve byl důvodem výhry zase fotbal. Jirkovan správně určil výsledek devíti zápasů z deseti a za investici padesátikoruny vyhrál 22 tisíc.

Svého výherce v Chomutově našla i legendární soutěž Chcete být milionářem? V roce 2002 si odnesl výhru dva a půl milionu korun ve svých tehdejších dvaačtyřiceti letech Zdeněk Jánský.