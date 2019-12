Dárek do nového roku dostali lidé bez domova v Chomutově. Střechu nad hlavou budou nacházet nejen přes noc, ale i ve dne, a to v nízkoprahovém denním centru, které město nechalo vybudovat v Kochově ulici. Díky tomu nebudou muset za plískanic hledat útočiště ve vybydlených domech, na nádražích či v obchodních centrech, kde dlouhodobě nejsou vítáni.

Nové denní centrum vzniklo přestavbou noclehárny v Kochově ulici, která dosud sloužila výhradně mužům. Díky rekonstrukci ale budou její služby rozšířené. „Od 1. ledna zde budou vyhrazena místa také pro ženy a nově vznikne služba nízkoprahového denního centra pro muže i ženy,“ uvedl náměstek primátora pro sociální oblast Milan Märc. Kapacita je dvanáct míst.

Podobnou službu dosud Chomutov neměl, nejbližší byla až v Klášterci nad Ohří. Muži i ženy ji budou moci využívat denně od 8 do 13 hodin a od 14 do 18 hodin, a to bezplatně. Budou se tam moci umýt, vyprat si, usušit oblečení, případně získat jiné ošacení a připravit si své jídlo. Nově se tam pro zimní období přesune i výdej polévky, který byl dosud v „podkově“ za magistrátem. Lidé v nouzi si v novém centru odpočinou a díky dvěma sociálním poradcům získají také základní informace a podporu při řešení své nepříznivé situace. Například jim pomůžou vyřídit osobní doklady a zdravotní pojištění, nasměrují je k tomu, aby řešili své závazky, práci a obnovili a upevnili vztahy s rodinou a přáteli.

„Snahou organizace K srdci klíč, která bude služby provozovat, je podpořit schopnosti a dovednosti klientů, aby se dokázali začlenit zpět do pracovního procesu a získali samostatné bydlení,“ řekla vedoucí služby Hana Pitterlingová. „Zároveň jsou podporováni ke zvýšení samostatnosti, sebevědomí, odpovědnosti a k posílení svých kompetencí,“ dodala.

Služby jsou určené pro lidi, kteří se ocitli v nouzi a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Využívat je mohou osoby starší 18 let, které ztratily přístřeší, domov nebo rodinné zázemí. Například se vracejí z dlouhodobého pobytu ve zdravotnickém zařízení, dětského domova či z vězení.

Radost z nového denního centra neskrývá Martin Adam, který pracuje v chomutovské pobočce Člověka v tísni jako koordinátor služeb pro dospělé. V minulosti pracoval i v denním centru v Klášterci nad Ohří. „Je to služba, která má význam, jsem za ni rád. Zbavujeme se rizika, že člověk bez domova umrzne na ulici. V centru se prohřeje, dá si polévku a dopřeje si klid a střechu nad hlavou,“ přiblížil. „Také s ním můžeme navázat spolupráci a posunout ho dál, aniž bychom ho naháněli někde na ulicích,“ připomněl.

Noclehárnu budou smět nově využívat nejen muži, ale také ženy. Kapacita je dvanáct míst, z toho dvě jsou pro něžnější pohlaví. Otevřeno bude každodenně od 19 hodin do ranních sedmi.

Přestavba noclehárny tak, aby vznikla místa i pro ženy a denní centrum, stála 2,6 milionu korun. Hrazena byla z rozpočtu města.