Chomutovská zubřice Uraya se vrátí domů. Čeká ji brzy přesun do Národního parku Shahdag v Ázerbajdžánu, kde probíhá program návratu zvířat do přirozeného domovského prostředí. Pomáhá s ním chomutovský zoopark.

Zubřice Uraya se z chomutovského zooparku přesune k volně žijícímu stádu na Kavkaze. | Foto: Deník/Roman Dušek

Uraya se připojí k volně žijícímu stádu na Kavkaze. „Sedmiletá Uraya, jedna z našich samic zubra evropského, odcestovala minulý týden do berlínské zoo. Tam se připojí k desetihlavé skupině zubrů, kterou na konci listopadu čeká transport do Národního parku Shahdag v Ázerbajdžánu. V tamní přírodě bylo během posledních let vypuštěno několik desítek zubrů nížinno - kavkazské linie a dnes tam žije již poměrně početné stádo. Zubři se tak vrací do svého přirozeného domovského prostředí," informoval chomutovský zoopark.

V Chomutově chovají zubry takřka od založení zoo. Daří se jim pravidelně odchovávat vlastní mláďata. Příběh Urayi je ale jiný. „Uraya k nám přišla jako dvouletá ze Švýcarska," uvedla zoo.

Zubři dorůstají kohoutkové výšky i přes 1,5 metru, na délku mívají 2,5 až 3,5 metru. Samice váží 350 až 550 kilogramů, samci ojediněle až tunu. Jako potravu vyhledávají trávu a byliny, jsou býložravci. Žijí v rodinných stádech, která vedou samice. Samci přicházejí jen v období říje. Březost trvá zhruba 9 měsíců a rodí se jedno mládě. „Návrat vzácných druhů zvířat do volné přírody je jedním z hlavních poslání každé zoo a zrovna zubři byli v minulosti ve volné přírodě zcela vyhubeni. Přežili jen díky soukromým chovům. Proto jsme na tento počin náležitě pyšní," dodali zástupci zooparku.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová