Dvojčata rosomáků se z Chomutova stěhují do Anglie. Poslední šance je vidět doma

Loni narozená dvojčata rosomáků se budou už za pár dní stěhovat. Dva kluci, kteří přišli na svět v chomutovském zooparku, zamíří do Velké Británie. Jeden do přírodního parku Cotswold, druhý do zoologické zahrady ve Whipsnade. Chomutovská zoo zve na poslední možnost je vidět doma.

Dvojčata rosomáků, narozená v roce 2022 v chomutovském zooparku, se stěhují do Anglie. | Foto: se svolením Zooparku Chomutov