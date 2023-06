Orlosup z Chomutova zamířil do Španělska. Pomůže při návratu dravců do přírody

Dvojčata rosomáků se aktuálně stěhují do Anglie, mládě orlosupa zase zamířilo do Španělska. Úspěšné odchovy chomutovského zooparku pomáhají v rámci chovatelských programů po celé Evropě. Samička orlosupa bradatého má napomoci při návratu dravců do španělské volné přírody.

Z chomutovského zooparku zamířilo do Španělska mládě orlosupa bradatého. Je to již třetí orlosupice, která tam bude vypuštěna v rámci projektu návratu těchto dravců do volné přírody. | Foto: se svolením Zoopark Chomutov/Miroslav Brtnický