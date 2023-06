/FOTO/ Show a zábava, pro lidi i rosomáky, se chystá v chomutovském zooparku. Už v sobotu 24. června tam totiž rosomáci budou řádit na sněhu. Zoo ale hlásí i další novinky. Rozrostlo se hejno plameňáků, navíc mají rekordní počet vajec. Návštěvníci také obdivují modernizovaná venkovní terária v pavilonu plazů.

Rosomáci v chomutovském zooparku si užijí tradiční letní radovánky ve sněhu. | Foto: se svolením Zooparku Chomutov

Divoké řádění v horkém létě na sněhu? Proč ne. Taková zábava se hodně líbí chomutovským rosomákům. A i letos si ji užijí. Dovádět na sněhu budou už v sobotu 24. června. „Na sobotní dopoledne, v 10.15 hodin, jsme pro rosomáky objednali solidní hromádku sněhu a pro vás si na stejný čas připravili doprovodný komentář. Dorazte, určitě nebudete litovat,“ zve k návštěvě a netradičnímu zážitku chomutovský zoopark.

Ochladí se také pižmoni. „Následně převezeme sníh také k pižmoňům, kteří si ho umí také náležitě užít. Už teď se těšíme,” oznámila zoo.

Živo je také u plameňáků růžových. Hejno se výrazně rozrostlo. „Hejno jsme oživili o plameňáky ze tří různých českých zoo,“ informoval zoopark.

VIDEO: Odstřelili dvě stě metrů vysoký prunéřovský komín. Podívejte se, jak padl

Také si návštěvníci mohli všimnout, že jsou plameňáci v menším oploceném prostoru, zatímco jindy v této době už byi v rozlehlé vodní expozici. Má to svůj důvod, navíc radostný. „Nové plameňáky jsme museli nechat zvyknout na budoucí zimoviště. Zároveň se naplnila naše tajná přání, velké hejno se na místě cítilo tak dobře a bezpečně, že už sedm párů zahnízdilo a sedí na vejcích. Což je naprostý rekord v historii zooparku,“ zní ze zoo.

„Zatím necháváme plameňáky na plácku, kde se mohou starat o svá hnízda, a my jim v tom můžeme pomáhat. Dohled, ochrana před dravci, i pravidelná závlaha. Ano, to bláto k tomu patří. Čekáme jen na to, jak to s vajíčky dopadne, kolik mláďat se případně vylíhne, jak se o ně dokáží rodiče postarat. Pak všechny vypustíme do velkého prostoru. Tak nám a hlavně plameňákům držte palce,” dodali zástupci chomutovského zooparku.

OBRAZEM: V Chomutově předali Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Návštěvníci zooparku v létě kvitují i další novinku. A to nedávno otevřenou novou expozii v pavilonu plazů. Je tam nový průchozí tunel a velké jezírko pro želvy, venkovní terária jsou zmodernizována.