/FOTO/ Chomutovský zoopark měl mnoho příležitostí bouchnout šampaňské. Letos se v něm narodilo a vylíhlo kolem dvou set mláďat. Ať už šlo o pět mláďat ohroženého jelena bucharského, roztomilou pandu, orlosupa, pelikány, patnáct mláďat blavora nebo třináct želvích sourozenců, radost byla vždy veliká.

Brusinka, samička buvola domácího, se v chomutovském zooparku narodila 8. září. | Foto: se svolením Zooparku Chomutov

V červnu, přesně 23., se narodilo mládě pandy červené. Roztomilou pandí holku bylo už v září možné spatřit, jak vykukuje z ubikace a podniká první průzkumné výlety s mámou. Od té doby se stala miláčkem návštěvníků i chovatelů. Dnes už je samostatná a do výběhu za potravou vyráží sama. Protože dlouho nebylo jisté, jestli jde o holku nebo kluka, dostala neutrální jméno Jordan.

Do hejna plameňáků růžových nově patří také dvě mláďata. První v pětačtyřicetileté historii zooparku. Jedno se vyklubalo v červnu, druhé v srpnu. „Mláďata jsou tak mimo jiné nejlepším a nejkrásnějším důkazem, že letošní provizorní opatření v chovu plameňáků měla úspěch,“ uvedl vedoucí zoologie Miroslav Brtnický. „Sice jsme je museli návštěvníkům dlouze a často vysvětlovat, ale tahle dvě písklata si tu trpělivost prostě zasloužila,“ dodal.

Mladí plameňáci přicházejí na svět s nedostatečně vyvinutým aparátem pro filtrování potravy, proto jsou zpočátku zcela odkázaní na péči rodičů, kteří je krmí tekutým výměškem z volete.

Nejpřitažlivější byl přelom století, říká sběratel pohlednic z Chomutova

Chomutovský zoopark je jediná česká zoologická zahrada, která chová jelena bucharského, navíc je pověřena vedením Evropské plemenné knihy. Ve stádě tohoto majestátního a ohroženého druhu se letos narodilo pět mláďat. Čtyři samci a jedna samice na svět přišli v rozmezí od května do července. „V polovině letošního roku bylo v devíti evropských institucích chováno 47 jedinců, je to nejnižší počet zvířat od poloviny devadesátých let,“ poznamenal Miroslav Brtnický. O to větší radost byla z nových přírůstků.

Že vypadá jako dračí mládě? Na jaře se zoopark podělil o jednu dobrou zprávu z ptačích hnízd, když ukázal fotku kouzelného mláděte orlosupa bradatého. Rodiče se o něj vzorně starají, takže se výrazně zvýšila šance, že se zoopark po čtyřech letech dočká úspěšného odchovu tohoto nádherného dravce.

„A co nás těší ještě víc – pokud všechno půjde dobře, náš orlosup bude za pár let létat ve volné přírodě španělské Andalusie, kam jsme v rámci reintrodukčního programu vypouštěli před lety i jeho staršího sourozence,“ pokračoval Brtnický.

Chlouba Kadaně je národní kulturní památkou. Naše radnice, radují se místní

Stádo skotského náhorního skotu se v červnu rozrostlo o první letošní mládě. Máma Diana chovatelku k telátku v klidu pustila, takže kromě toho, že se chovatelce Petře Zálešákové podařilo udělat nádherné fotky, si mohla ověřit důležitou věc. Je to kluk. Dostal jméno Denis.

V březnu se narodila buvolí slečna, která se narodila samici Dáše přímo ve výběhu. „Porod proběhl bez problémů. Potíž byla jen v tom, že jsme mládě museli dostat z výběhu, protože počasí není přívětivé a tele by nemělo prochladnout,“ podotkl chovatel Martin Pechát. „Naštěstí ho máma úspěšně přivedla do boxu, takže jsme ho nemuseli nijak nahánět,“ dodal.

Černé buvolí mládě se narodilo s jednou zvláštností. Jedno oko má černé jako každý buvol domácí, druhou duhovku má ale zbarvenou světle šedě. „Oko má světlé jako sibiřský husky,“ zkonstatoval s úsměvem chovatel. Návrhů jak by se měla jmenovat, přišlo od návštěvníků více než sto. Nakonec se zoopark přiklonil k tomu, které zmiňovali nejčastěji – Anežka.

Česko zpívá koledy: Vánoční písně se nesly Kadaní i Měděncem, podívejte se

„Je to krásné české jméno, které v původním řeckém Hagné znamená Čistá, Neposkvrněná. Ať žije dlouho a spokojeně,“ popřáli jí do života chovatelé zooparku.

V září se narodilo další buvolí mládě - Brusinka. První chvíle života této buvolí slečny provázelo drama. Po prvních krůčcích na nejistých nohách spadla do rybníka, který je součástí expozice. Bylo to jen na kraj, přesto byl zásah nutný, takže chovatelé neváhali a vytáhli ji z vody ven. Poté byla přesunutá s mámou do suché a teplé ubikace. Drobné potíže nastaly také po třech dnech, kdy vyšlo najevo, že má mládě zanícený pupek, po několika dnech ale bylo po starostech.