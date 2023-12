Tygřice Karlose Vémoly v Chomutově? Nesmysl, vyvrací slova zápasníka zoopark

Karlos Vémola, známý MMA zápasník, má v posledních dnech problémy s úřady. Je to kvůli jeho mláděti tygra bílého, které chová u svého domu. Podle úřadů se jedná o nevhodný chov, v nepořádku jsou údajně také doklady, o zvíře má přijít. Zápasník se nyní nechal slyšet, že jedná o umístění tygřice v Zooparku Chomutov, který podle něj má o mládě zájem. Zástupci zoo to ale rezolutně popírají, žádná jednání prý neprobíhají, zvíře do Chomutova nepřijde.

Karlos Vémola. | Foto: Deník/Michal Bílek