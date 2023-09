Bral cigarety, alkohol, peníze, nepohrdnul ale ani sladkostmi. Několik měsíců v noci „navštěvoval“ obchody v menších obcích na Chomutovsku, městům se vyhýbal. Napáchal škody za stovky tisíc korun. Teď řádění „fantoma“ skončilo, 31letého muže dopadli policisté. Když si pro zloděje, který měl na svědomí sérii vloupání, přišli strážci zákona k jeho přítelkyni, schovával se pod postelí.

Pouta. Ilustrační foto. | Foto: se svolením Městské policie Nymburk

Do obchodů se vydával v noci nebo pozdě večer. V obcích na Chomutovsku „řádil“ 31letý muž několik měsíců, obchodů vykradl několik. „Po násilném vniknutí si měl zevnitř odnášet zejména cigarety a jiné tabákové výrobky, alkohol nebo finanční hotovost. Nepohrdl ale ani sladkostmi a nealko nápoji,“ popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Jednou také „navštívil“ pozemek, ze kterého ukradl kolo opřené o dům.

Škody jsou v řádech stovek tisíc. „Škoda na odcizených věcech se v součtu vyšplhala na bezmála 250 tisíc korun, na dalších 40 tisíc byly vyčísleny škody způsobené násilným vniknutím do objektů nebo pokladen,“ pokračovala policejní mluvčí.

Když kriminalisté sérii vloupání objasnili, přišli navíc na to, že muž se vyhýbá nástupu do vězení. Tam měl jít za jinou majetkovou trestnou činnost. Policisté ale zjistili, kde se schovává. „Místo, aby do věznice po obdržení soudní výzvy nastoupil, skrýval se u své přítelkyně v obci v okrese Chomutov,“ uvedla Miroslava Glogovská.

A tak se strážci zákona pro muže vydali. Do vězení se mu nechtělo. „Muže si policisté nakonec odvezli i přesto, že ho žena zapřela a hledaný byl ukrytý pod postelí,“ dodala policejní mluvčí.

Policisté muže převezli do vězení, čekalo jej také zahájení trestního stíhání pro spáchání pokračujícího trestného činu krádeže a trestných činů poškození cizí věci, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. K jeho současnému trestu mu tak hrozí dalších pět let za mřížemi.