Když vyjeli chomutovští strážníci do Lipské ulice, našli tam vedle kostela na trávě postavený stan. A v něm ženu, kterou často řeší kvůli nabízení sexuálních služeb. Není můj, uklízet nic nebudu, reagovala na ně žena, navíc začala být agresivní a vulgární. Nakonec skončila na Policii ČR.

Žena si v Chomutově postavila stan na trávě nedaleko kostela. Strážníkům tvrdila, že není její. | Foto: se svolením MP Chomutov

"Někteří lidé jsou řešeni hlídkami městské policie neustále, to ovšem neznamená, že by měli očekávat výhody, spíše naopak. Takže když byla hlídka přivolána do ulice Lipská, kde má být vedle kostela stan a v něm žena, která je ze strany městské policie dokola řešena za nabízení a poskytování sexuálních služeb, její odmítání prokázat svou totožnost s tím, že ji už snad znají, nebylo vůbec na místě. Žena tvrdila, že stan její není, že nic odklízet nehodlá, totožnost také prokazovat nebude, a navíc začala být proti zasahující hlídce agresivní a vulgární. Situace vygradovala po výzvách až k použití hmatů a následnému předvedení na Policii ČR," informovali chomutovští strážníci.