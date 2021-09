V rámci Ústeckého kraje zabodoval Děčín, který je v kategorii velkých měst a zakázek nad 300 milionů druhý nejlepší v České republice. Jeho zIndex je 78 procent. Šesté místo má Most.

Kadaň dosáhla 61 bodů. Podle hodnotitelů se do zakázek hlásí neobvykle málo firem, profil zadavatele má ale relativně nízkou chybovost.

Veřejné zakázky má v rámci své gesce na starosti náměstek chomutovského primátora David Dinda. Z umístění má upřímnou radost. „Vnímám to jako ocenění dobré práce našich úředníku a hlavně pozitivní vzkaz veřejnosti,“ uvedl.

V hodnotící škále sta procentních bodů dosáhl Chomutov průměrné hodnoty 81. Týkalo se období tří let do roku 2020. Odborníci poměřovali devět dílčích ukazatelů, které ve výsledku vypovídají o tom, zda jsou zakázky dodavatelům dostupné, jestli o ně probíhá kvalitní soutěž a veřejnost má možnost zjistit, kam peníze tekly.

„Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Do zakázek se hlásí dostatek firem,“ ohodnotil výsledek města šestičlenný tým ekonomů a programátorů ze spolku Econlab. Právě ten institut formálně zajišťuje a výsledky publikuje na webu zindex.cz .

Jako zadavatel veřejných zakázek si Chomutov vysloužil vysoké hodnocení. Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy město ocenil jako druhé nejlepší v České republice v rámci měst do 50 tisíc obyvatel. V této kategorii bylo zařazeno 222 měst.

