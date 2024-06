V Chomutově začala od pondělí 24. června rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Jakoubka ze Stříbra, Klostermannova a Ulička. Práce budou probíhat postupně až do konce listopadu a to v pěti etapách. Každá z etap zahrnuje úplnou uzavírku ulice.

Rekonstrukce začala v pondělí 24. června v ulici Klostermannova. Ta bude uzavřená až do 4. srpna. Následuje uzavírka po celé délce ulice Ulička, která přetrvá až do 25. srpna. Třetí etapa bude pokračovat od 26. srpna v Klostermannově ulici v úseku mezi ulicemi Jakoubka ze Stříbra a Ulička. Čtvrtá etapa proběhne od 24. září a práce se přesunou do ulice Jakoubka ze stříbra v úseku od ulice Ulička po konec budovy č. p. 104. Poslední etapa se ve stejné ulici přesune do úseku mezi ulicemi Farského a Puchmayerova, a to od 29. října. Po tomto datu budou následovat dokončovací práce.

Rekonstrukce je důležitá, aby se zajistilo spolehlivé zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Potrubí v dotčených ulicích totiž pocházejí z počátku 20. století a jsou poruchová. Během rekonstrukce se odpojí vodovodní potrubí a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem projektu je Severočeská vodárenská společnost, zhotovitelem je Metrostav. Rekonstrukce se bude týkat jak vodovodů, tak i kanalizace, a to v celkové délce 425 metrů vodovodu a 383,6 metru kanalizace.

