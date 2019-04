Načíná se další kapitola, která určí, jaký bude další osud bývalých chomutovských lázní. Vedení města chce zjistit, jestli má prostor budoucnost s budovou, nebo bez ní. Zapojí proto architektonický tým a ve spolupráci s ním předloží varianty možného využití. Protože je stavba zařazená mezi brownfieldy, má Chomutov také šanci dosáhnout na dotaci z vládního projektu Restart.

„Odbor investic má narozpočtované peníze na architektonickou studii a studii jednotlivých území a připravuje podklady k bývalým městským lázním,“ uvedl náměstek chomutovského primátora David Dinda (Nový sever) na posledním zasedání zastupitelstva. „Cíl je takový, že bychom ideálně ještě v tomto roce představili dvě až tři varianty, co by v prostoru lázní mohlo být, a to buď s budovou, nebo bez ní,“ doplnil.

Na studie je vyčleněno půl milionu korun z rozpočtu města. Současně se ale rýsuje možnost, že by Chomutov náklady na ně pokryl díky dotaci z vládního projektu Restart, jak oznámil chomutovský zastupitel a také krajský radní Ladislav Drlý (KSČM), jenž má v kompetenci investice a majetek. „Vedení města zajistilo, aby byly lázně zařazeny jako specifický brownfield,“ zmínil Drlý.

„Zařídil jsem, aby tento brownfield ústecká sociální rada zařadila do třetího akčního plánu Restartu, takže pokud vše dobře půjde, město se bude moci přihlásit do výzvy na dotaci ve výši až dva miliony korun na zpracování studie,“ uvedl Drlý. Město by pak mohlo dostat dotaci i na finální realizaci opatření, která vzejdou z té studie.

Lázně v centru Chomutova byly uzavřené před více než šesti lety, kdy vznikl aquapark na Zadních Vinohradech. Tehdejší vedení města mělo v plánu staré lázně zbourat. To následující v čele s hnutím PRO Chomutov se ho naopak snažilo zachovat a smysluplně využít. Také v současnosti, kdy je v opozici, hlásá, že je pro zachování a využití. „Bourání je nejsnadnější, ale i nejhorší varianta,“ píše na svých facebookových stránkách.

Budova je po celé roky zakonzervovaná, aby se dovnitř nedostávali vandalové. Využívají ji hlavně policisté pro taktická cvičení, fotografové a filmaři. Konal se tam i alternativní festival Obnaženi.