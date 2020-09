Z memoranda pro vrcholový sport v Chomutově vypadli hokejoví Piráti, kteří tak přijdou o miliony z dotací města. Je to na základě dodatku schváleného zastupiteli. Klubu ale zůstala otevřená vrátka. V dodatku je zapracovaná možnost, že klub může být za jistých podmínek znovu přizvaný. Snížil se také objem rozdělovaných peněz, a to z 16 na nejvýše 10 milionů korun ročně.

Výpověď se týká akciové společnosti Piráti Chomutov, která je v úpadku a žádný sport už neprovozuje. Klub, který v loňské sezoně spadl z extraligy do druhé nejvyšší soutěže a nově hraje soutěž krajskou, teď vede zapsaný spolek. Jeho šéf očekával, že bude bankrotující akciovka ze seznamu dotovaných klubů vyškrtnutá, doufal ale, že pro spolek se v něm místo najde. „Tím, že je akciová společnost tam, kde je, se to asi dalo očekávat. Na rovinu ale říkám: doufali jsme, že se spolek Piráti mezi ostatními kluby objeví,“ poznamenal předseda spolku Daniel Badinka.

„Chceme zpět“

V dodatku memoranda, který řeší finanční podporu klubům v příštích čtyřech letech, je možnost, že k němu Piráti znovu přistoupí. Bylo by to na základě rozhodnutí zastupitelstva a uzavření individuální dohody. „Pro to děláme potřebné kroky a doufáme, že se nám podaří docílit toho co nejdříve,“ podotkl Badinka. „I když jsme spadli do čtvrté nejvyšší soutěže, o chomutovský hokej je stále zájem, což ukázalo přátelské utkání s Chebem. Chceme se dostat co nejdříve do druhé nejvyšší soutěže,“ ujistil.

Podle Badinkových slov má být na členské schůzi zvolená kontrolní komise, ve které bude plovoucí křeslo pro člena zastupitelstva. „Věříme, že když město na naše hospodaření lépe uvidí, získáme zase důvěru,“ doplnil předseda spolku.

Dotace bude nadále čerpat fotbalový klub FC Chomutov, basketbalisté z BK Levharti Chomutov, Florbal Chomutov, plavci z TJ Slávie Chomutov, atleti z TJ VTŽ Chomutov, spolek Czech Wrestling a také Sportclub80 Chomutov. Těm šlo dosud ze společného koláče 3,5 milionu korun ročně, a to v souhrnu. Loni to bylo šest milionů.

Nejvyšší dotace čerpal finančně nejnáročnější lední hokej. Proto teď opozice žádala, aby částka 10 milionů byla tou nejvyšší možnou a nedělila se automaticky. „Navrhuji doplnit slovíčko „až“ 10 milionů, protože si nedovedu představit, že by si ostatních sedm klubů rozdělilo vše. Samozřejmě utratit se dá jakákoli částka, podle mě je to ale naprosto nepřijatelné,“ namítl zastupitel Vlastimil Polívka (PRO Chomutov). „Částka 10 milionů je s nějakým výhledem do budoucnosti, pokud opět přistoupí spolek Piráti. I tak bude vysoká,“ konstatoval Polívka.

S tímto doplněním zastupitelé bod nakonec také odhlasovali.