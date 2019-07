Pokud máte nápad, který by zpopularizoval regionální historii, plánujete umělecké sympozium nebo výstavu či festival, můžete u města Chomutova žádat o dotaci.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Od 14. července do 17. srpna se posílají žádosti do dotačního programu Kultura, kreativita a regionální historie. Aktivity, na něž by žadatelé chtěli dotaci použít, by měly sloužit k profesnímu rozvoji místních umělců, zapojit žáky a studenty, podporovat publikační činnost a kulturní akce.