S jistou pravděpodobností by se novým primátorem mohl stát dosavadní druhý náměstek Milan Petrilák (ANO). Koalice o něm uvažovala už v době, kdy byl exprimátor Hrabáč jedničkou kandidátky ANO v Ústeckém kraji, a tudíž i kandidátem na post hejtmana kraje. Petrilák možnost, že by se stal primátorem, nevyloučil. Pro tuto možnost nasvědčuje i plánovaná volba druhého náměstka primátora. Prvním náměstkem je Milan Märc (Nový sever), který má v současnosti pravomoci primátora.

Zastupitelé mají rozhodnout také o tom, zda bude šéf strážníků Tomáš Douda, který je rovněž obviněn v souvislosti s kauzou, odvolán nebo potvrzen ve funkci. Bude to podruhé. Původně měli představitelé města rozhodnout už na mimořádném zasedání zastupitelstva 3. září, nakonec však nepřijali usnesení, a věc se tak odložila.

V případě ovlivňování zadávání veřejných zakázek kriminalisté dosud obvinili 14 lidí a pět společností. Podle obžaloby podezřelí zvýhodňovali konkrétní stavební firmu a měli vytvořit systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody. Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a podplácení. Tato obvinění se však netýkají každé ze stíhaných osob.

Nejvyšší trest, až 12 let odnětí svobody, hrozí exprimátorovi a bývalému krajskému radnímu pro dopravu Marku Hrabáčovi, který je aktuálně ve vazbě. V reakci na to ho hnutí ANO vzápětí vyškrtlo z kandidátky pro krajské volby a rada Ústeckého kraje ho zbavila pravomocí v oblasti dopravy. Nato byl chomutovskými zastupiteli jednomyslně odvolán z funkce primátora, zastupitelem však zatím zůstává. Začátkem září mělo krajské zastupitelstvo hlasovat o odvolání Hrabáče z postu radního, on je však předešel. Skrze právního zástupce doručil z vazební věznice svoji rezignaci na členství v radě i mandát zastupitele.

Mezi další hlavní aktéry kauzy podle státního zástupce patří jirkovský podnikatel a majitel společnosti Rocknet Ladislav Šmucr a bývalý ředitel Správy a údržby silnic Libor Tačner.

Obvinění jsou dále chomutovský právník Tomáš Kindl, bývalá ředitelka Zooparku Chomutov Věra Fryčová, kterou radní odvolali z funkce, a ředitel Městské policie Chomutov Tomáš Douda. Za zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozí až pět let vězení. Podle informací Seznam Zpráv skupině prověřoval státní poznávací značky aut, která se objevovala v jejich blízkosti. Měli podezření, že je sleduje policie. Na Doudovi pak bylo, aby v policejní databázi zjistil, komu auta patří.

