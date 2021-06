V zelený skvost se má proměnit městský park s opuštěným fotbalovým stadionem v centru Chomutova. Město představilo architektonickou studii proměny území, které obklopuje budovu bývalých lázní. Lidé si ji mohou prohlédnout na nově zřízeném webu.

Architektonickou studii zpracovali odborníci ze společnosti New Visit, která sídlí v Hradci Králové. „Prostor vnímáme jako velkou křižovatku v srdci Chomutova. Dnes ale obsahuje dva nesourodé a kontrastní prvky. Je tam prázdný stadion a tradiční, sto let starý, původní městský park, který byl podruhé architektonicky upravený v 70. letech minulého století,“ nastínil ředitel společnosti a hlavní architekt Tomáš Jiránek. „Svou kvalitu park získal v obou dobách, jen je potřeba ho přenést do 21. století, aby si ho lidé mohli více užívat,“ doplnil.

Park s přibližně tisícem stromů, z nichž některé jsou starší více než 180 let, chce rozšířit o výsadbu stovek dalších stromů a novou alej v ulici Mánesova a Mostecká. Vzniknout mají i takzvané boskety, které byly využívané v renesančních a barokních parcích, aby tvořily jakési přírodní komnaty. Z travnatých ploch jsou v nové koncepci vydělené části pro květnaté louky, které dávají potravu hmyzu a lépe odolávají suchu.

Větší úlohu má v parku hrát voda. Architekti počítají se zachováním současného jezírka a další vodní zrcadlo má přibýt v místě fotbalového hřiště. Navíc složené ze tří částí. Dvě mají mít okrasný charakter, třetí, doplněná o pláž, by příležitostně mohla sloužit ke koupání. „Voda je dnes téma číslo jedna. Jsme přesvědčení, že je potřeba v parku veškerou možnou vodu udržet a zajistit, aby tam cirkulovala. Jde nám tedy o zachytávání dešťové vody a jímání ze spodních geologických vrstev,“ nastínil Jiránek.

Úpravy se týkají i staveb, ať už současných, nebo nově plánovaných. Rozšířený má být objekt, kde donedávna sídlilo Rodinné centrum Rozmarýn a dnes je tam zmrzlinárna. Před ním se počítá s velkým dětským hřištěm s množstvím atrakcí. Na historii atletického oválu má navázat běžecká čtyřstovka a stometrová sprinterská rovinka a oválná kavárna z věže pro rozhodčí.

V prostoru parkoviště za sportovní halou jsou navržené bytové domy se zelenou střechou a technologiemi pro hospodaření s vodou. Nabídnou 58 nájemních městských bytů a v podzemí stání pro až 200 vozidel rezidentů.

Architekti vycházeli z představy, čím má být objekt bývalých lázní. Protože je prezentován jako budoucí multifunkční kulturní a společenské centrum, které nabídne vyžití pro všechny věkové skupiny od rána do noci, v harmonii s nimi má být využitelný i park.

Studie je pojatá ambiciózně, čehož si ale cení náměstek primátora David Dinda, který má v gesci investice a rozvoj města. „Za sebe mohu říct, že výsledek odpovídá mým očekáváním. Je to výše laťky, která by měla být nastavena všemu, co ve městě děláme,“ je přesvědčený.

Studii proměny lázní město představilo loni a šlo o velkolepou podívanou. Opakování téhož v případě parku a okolí zamezila epidemie. Představu si ale mohou Chomutované udělat na webu chomutovskypark.cz.

Plány chce město financovat z dotací. „Máme v úmyslu poskládat financování z různých dotačních zdrojů. Už dnes máme přislíbeno několik desítek milionů korun,“ informovala vedoucí odboru rozvoje a investic Hana Nováková. Celkové náklady jsou odhadovány na 1,3 miliardy korun.