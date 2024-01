Až do konce června je naplánovaná uzavírka části Školní ulice v centru Chomutova. Řidiče tak čekají dopravní komplikace. Objízdné trasy jsou vedeny okolními, už tak dost vytíženými ulicemi. Práce ve frekventované ulici odstartovaly v lednu, dělníci tam vyměňují už dožilý a poruchový vodovod a kanalizaci.

Omezení mají trvat téměř šest měsíců. „Ulice Školní v úseku Vodních staveb až 28. října bude uzavřena přibližně do 23. června letošního roku. Důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace,” uvedl chomutovský magistrát.

Sítě v lokalitě byly už poruchové a poškozené, rekonstrukce byla už podle investora, kterým jsou Severočeské vodovody a kanalizace, potřebná. „Do provozu byl vodovod uveden v roce 1920. Na řadu jsou zaznamenány poruchy. Kanalizace byla uvedena do provozu také v roce 1920. Je ve špatném technickém stavu, má podélné a příčné praskliny, popraskaný a vymletý beton,“ informovalo město.

Pracuje se v části ulice od křížení s ulicí Vodních staveb až po ulici 28. října. Renovace bude probíhat po etapách, měnit se bude také rozsah omezení. Pro Severočeské vodovody a kanalizace práce provádí společnost Lama Construction. Rekonstruuje se celkem 752 metrů vodovodu a 716 metrů kanalizace.

Dlouhodobé komplikace řidiči nevítají, ale ti oslovení Deníkem je chápou. „Šest měsíců je dlouho, ale když je to nutné, tak se to musí udělat,“ říká Libor Podroužek z Chomutova. „Jezdím tam často, nemusím po Palackého. Je to rušná silnice, nejsem ráda, ale co se dá dělat, když to bylo ve špatném stavu. Snad to půjde rychle a neprodlouží se to,“ doufá také Petra Hojná.

