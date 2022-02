„Mám řidiče v Oděse, je to kluk kolem 26 let. Psal mi, že se tam střílelo a neví, co má dělat. Měl jít na konzulát, podat si vízum, nakonec se ale rozhodl, že půjde do války. Sám. Dobrovolně,“ popsal s dávkou pochopení majitel firmy. „Hodně kluků z práce mi psalo, že během dvou dnů odejdou na Ukrajinu,“ dodal.

Zprávy má také od známých, kteří pracují různě v Polsku, Česku a po Evropě, události doma je ale vedou k tomu, aby se vrátili. To je rozdíl oproti roku 2014, kdy začaly proruské nepokoje a tím i ukrajinská krize. „Válka začala už tenkrát, lidé ale nebyli takoví patrioti, spíše utíkali. Jenže jsou po všech těch letech naštvaní, a tak se vracejí z ciziny. Na rozdíl od těch mladých ruských vojáků, kteří šli válčit z rozkazu, oni budou bránit svou zem. Mají větší důvod dát do toho všechno,“ je přesvědčený.

Občas dochází ke kuriózním situacím, když se vydá na pomoc Ukrajině člověk z nepřátelské strany. „Znám staršího pána, který získal v Evropě dobrou práci. Je to sice Rus, většinu života žil ale na Ukrajině a má k ní vztah, takže se vrací, aby za ni bojoval. Včera mi volal, že už si koupil letenku do Budapešti,“ prozradil Alexandr. „Jeho dcera mi od té doby volá a brečí: táta neposlouchá a jede na frontu,“ dokreslil situaci, kterou těžce prožívá celá rodina.

Na východ se kromě mužů v některých případech vracejí i ženy s dětmi, ačkoli žily v Česku desetiletí, teď ale chtějí být nablízku prarodičům. Většinou míří na vesnice a do odlehlých míst.

Naopak ve druhém směru postupují na západ lidé, aby se dostali z ostřelovaných oblastí. Ne vždy se jim to daří. „Hodinu po začátku útoku mi volal kamarád z Kyjeva, že posadil děti a manželku do auta a vyjel směrem do Zakarpatí. Nabídl jsem mu, že tam můžou pobývat v mém domě. Dojel ale jen do centrální Ukrajiny a uvízl,“ vylíčil.

Z rozhovorů s rodiči a přáteli Alexandr ví, že na lidi začíná doléhat nedostatek. „Lidé nakupují, co to jde. Je to horší jak za pandemie. Kupují vše do rezervy, takže jsou regály prázdné, před benzínkami stojí klidně dvě stě aut a snaží se natankovat plnou nádrž a ještě něco do rezervy,“ popsal situaci. I proto zůstává v Česku. Hlavním důvodem pro něj ale je, že tu má rodinu, rozjetý byznys a šanci pomoct krajanům zvenčí. „Z Česka to dokážu lépe,“ zhodnotil situaci.

Na ukrajinských pracovnících stojí řada oborů v Česku, především je to stavebnictví, které o ně teď v začátku sezóny zřejmě přijde. Občany Ukrajiny zaměstnává například i sklářská a automobilní společnost AGC v Teplicích. Tvoří zhruba sedm procent zaměstnanců. „Jsme připraveni těmto našim kolegům v rámci možností, pomoci v případě, že to budou potřebovat,“ ujistil personální ředitel Tomáš Brokeš. „Budeme je také informovat o jejich možnostech v situaci, kdy se například uzavřel český konzulát v Kyjevě,“ dodal.