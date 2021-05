Učitelům v uplynulém roce nezbylo, než ovládnout digitální nástroje a nanovo si hledat cestu k žákům při dálkové výuce. Covidové podmínky daly často zabrat mladým, technologiím nakloněným učitelům. Popasovat se s nimi ale museli i kantoři, kteří mají krůček do důchodu.

Výzva to byla například pro 62letého Luboše Mizuna ze Základní školy Kadaňská v Chomutově. Jeho práce s internetem se do té doby omezovala na vyhledávač Seznam, aktivní nebyl ani na sociálních sítích. „Pro mě byl objev, že se Facebook vejde do mobilu,“ prozrazuje s nadsázkou učitel českého jazyka a občanské výchovy. „To, co přišlo v uplynulém roce, mi ale v této oblasti otevřelo obzory a snad mě to profesně posunulo. Máme štěstí, že je naše ředitelka IT specialistka, takže jsme měli od začátku potřebné informace a časem i techniku. Všichni jsme dostali nové notebooky. V Teamsech jela celá škola během několika týdnů,“ doplnil.