Ikona chomutovského zooparku, oblíbený tulení dědeček, bavič, který si plácáním říká o přídavek, otec osmi mláďat, nejstarší svého druhu chovaný v evropských zahradách. Tím vším je Kašek. A Kašek slaví. Hvězdě bazénu tuleňů kuželozubých je čtyřicet let. Chomutovský zoopark pro něj nachystal velkolepou oslavu narozenin.

Tulení samec Kašek. | Foto: se svolením Zooparku Chomutov

Slavnost se bude odehrávat u bazénu tuleňů v sobotu 25. března. Odstartovat by měla ve 13.30 hodin. Děti pobaví zajímavé hry a soutěže o ceny, budou skládat puzzle nebo vyrábět tulení masku. Vystoupí i sbor umělecké školy. Ve 14 hodin pak bude předán "narozeninový dort", začne také speciální komentované krmení. „Kdo u nás někdy na krmení tuleňů byl, tak jistě ví, že právě Kašek je se svým plácáním si o přídavek pokaždé jeho hlavní hvězdou,“ zve návštěvníky na oslavu ředitelka chomutovského zooparku Věra Fryčová.

Tuleň Kašek se narodil ve volné přírodě v Polsku, chovatelé tak neznají přesný datum jeho narození. Stanovili ho ale na březen, který spadá do přelomu zimy a jara, kdy tuleni přivádějí na svět svá mláďata. „Pro oslavu jsme zvolili sobotu 25. března, kdy už můžeme očekávat i příjemné počasí a tím pádem hojnou účast návštěvníků,“ pokračovala ředitelka zooparku.

Buvolí slečna z chomutovského zooparku se jmenuje Anežka. Pomohla veřejnost

Kaška našli jako osiřelé mládě právě před 40 lety rybáři na pobřeží Baltského moře. Nejprve putoval do záchranné stanice, po krátkém pobytu tam zamířil do ZOO Katowice, od třinácti let pak žije v Chomutově. Aktuálně je nejstarším samcem tuleně kuželozubého v chovech evropských zoologických zahrad. Na svém kontě má také všech osm mláďat narozených v chomutovském zooparku. Jedno z nich, samička Tomina, mu spolu se samicí Kruope dělá společnost v bazénu.

Tuleň kuželozubý dorůstá do délky 2,5 až 3,5 metru, váží mezi 200 a 315 kilogramy. Je masožravcem, jeho potravou jsou ryby, garnáti a vodní bezobratlí. Na světě jsou tři populace, dvě v severním Atlantiku a jedna právě v Baltském moři. Vyhledávají chladné vody, před zimou je chrání silná vrstva podkožního tuku. Druhové jméno kuželozubý má tento tuleň podle tvaru svých zubů. Všechny totiž mají stejný tvar, a to kužele.

Probouzení medvědů v zooparku nebude. Šelmy zestárly, už jsou z nich babičky

Součástí tulení oslavy bud také živá hudba. Pobaví skupina 4. cenová. Pestrý program je ale připraven po celém zooparku během celého dne. Komentovaná krmení budou například v 10.15 hodin u rosomáků, ve 12 a 16 u vyder, ve 13 hodin u opic, ve 14.30 pak začne u velbloudů a u medůz. V 15 hodin proběhne u dravců.

Další návštěvníky oblíbená akce, Probouzení medvědů, se naopak letos v zooparku konat nebude. Důvodem je ohled na chovaná zvířata. Výběh medvědů totiž aktuálně obývají již jen "babičky" Nora a Míša, stále více se na nich projevuje stáří a chovatelé jim chtějí dopřát klid. Nejoblíbenější akce zooparku by se měla v budoucnu obnovit až s příchodem mladých medvědů.