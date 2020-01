Přepálený olej vždy lila spolu s horkou vodou do dřezu. Až pohled na to, co v kanalizaci udělají gigantické tukovce tvořené hroudami tuku a odpadu, ji přesvědčil, aby své zvyky změnila. Severočeské vodovody a kanalizace by ale potřebovaly, aby přístup přehodnotila většina domácností, ne jen Alena Kalousová z Chomutova.

„Přes osvětu zatím žádné zlepšení situace nezažíváme,“ zkonstatovala mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová. Zanášení kanalizace tuky a oleji přitom způsobuje škody. „Zužuje se průtoční profil, tudíž jsou stoky schopné odvést menší množství odpadních vod a snižuje se jejich retenční objem. Můžou se také zcela ucpat. Hrozí tedy, že odpadní voda vyteče ze stok skrze poklopy, případně skrze přípojky do obytných prostor,“ upozornila.

Od ledna mají obce povinnost celoročně pro občany zajišťovat třídicí nádoby na použité jedlé oleje a tuky. Města na Chomutovsku se na to připravila během loňska a každé z nich pořídilo několik nových kontejnerů. Do té doby měli lidé možnost se oleje zbavit hlavně ve sběrných dvorech, mnozí ale této možnosti nevyužívali.

Tuky vylévané z domácností do odpadu vytvářejí v kanalizaci silné vrstvy. Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Současně tomu, kdo stále „krmí“ tukovce v kanalizaci, hrozí pokuty. Více než běžných domácností se ale dotýkají právních osob, protože dohledat viníka v paneláku je prakticky nemožné. „Smluvní vztah končí přípojkou k nemovitosti, i provoz je tedy schopen dopátrat maximálně přípojku domu, která nedodržuje kanalizační řád a je ucpaná,“ nastínila Kardianová. Podle jejích slov společnost spíše řeší jídelny, masokombináty a další podniky.

Chomutované si pomalu zvykají na nové pořádky a kromě třídění papíru, plastu a dalších komodit berou na vědomí, že je potřeba lépe zacházet i s tuky. „Mám u dřezu PETku, tam olej slévám a když je lahev plná, hodím ji do speciálního kontejneru na Písečné,“ uvedla Alena Kalousová. „Sice není žádná krása mít to v kuchyni, ale je to dnes nezbytnost,“ dodala.

Více než dvacet let slévá použitý olej do lahví Miroslava Luláková z Chomutovska. „Nikdo nám neříkal, jestli je nebo není ekologické lít olej do záchoda nebo do dřezu, mně to ale přišlo děsné. Z logiky věci to do kanalizace nepatří. Dokud tu nebyly kontejnery na olej, dělala jsem to tak, že jsem olej sbírala do lahve, tu dobře zavřela a hodila do běžného kontejneru, teď máme ty speciální,“ dodala penzistka.

Kde jsou kontejnery na přepálený olej ve městech:

Chomutov: Ve sběrných dvorech, na skládce Pražská a na dalších 11 místech. Ta jsou u magistrátu, infocentra, Merkuru, v ulici Matěje Kopeckého, Vítězslava Nezvala, v Kostnické, proti Tescu v ulici Borová, na Písečné, Na Průhoně a dva jsou u experimentů.



Jirkov: Od léta jsou v Březenci a ulici Vinařická, Budovatelů, Hornická a U Sauny.



Kadaň: Od října je 10 nádob v ulici Sukova, koželužská, 1. Máje, Na Podlesí, Golovinova, Chomutovská, Bystřická, Jungmanova, kpt. Jaroše na Strážišti a větší množství lze odložit v areálu technických služeb.



Klášterec nad Ohří: Kromě sběrného dvora v Ciboušově se sběrná místa rozšířila o deset dalších. Jsou na autobusových zastávkách v Útočišti a Klášterecké Jeseni, na návsi v Rašovicích, v ulici Polní, Budovatelská, 17. listopadu a na křižovatce ulic Rokycanova a Žižkova.