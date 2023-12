/FOTO, VIDEO/ Vánočně nazdobené stánky zasazené mezi zasněžené stromy opět lákají do městského parku v Chomutově. Nabízejí svařené víno, jmelí, františky i drobné dárky pod stromeček. V jednom z nich sídlí Ježíškova pošta, lidé si mohou něco přát ve zvoničce pro štěstí a doprovodný program najdou v party stanu.

Vánoční trhy v chomutovském parku. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Vánoční trh bude otevřený každodenně od 10 do 19 hodin až do 23. prosince. Na Štědrý den na stejném místě lidé uvidí Živý betlém. Vedle dřevěných stánků je umístěná také ledová aréna, kterou mohou bruslaři využívat až do Nového roku.

Vánoční park jsme fotili za tmy i za denního světla, kdy je podle vás nejkouzelnější?

Mohlo by vás zajímat: Do Chomutova se stěhuje losí slečna z Dánska. Přírůstek v zoo se jmenuje Johanka

Zdroj: Zoopark Chomutov