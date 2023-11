/FOTO, VIDEO/ Namísto teplého oběda bageta a jablko. Tímto způsobem zajistila obědy pro téměř polovinu školáků Základní škola Ak. Heyrovského v Chomutově, protože se pracovnice školní kuchyně přidaly ke stávce. Ta má upozornit na škrty ve financích pro nepedagogické pracovníky.

Stávka ve školní jídelně ZŠ Ak. Heyrovského v Chomutově | Video: Deník/Miroslava Šebestová

„Vadí nám snižování platů. Za tu dřinu, každý den připravujeme v pěti lidech pět set jídel, je nám líto, že nám chce stát sebrat ještě dvě procenta příjmu,“ odůvodnila jedna ze stávkujících, kterou je pomocná kuchařka Ivana Zelková. „Do budoucna se navíc bude snižovat počet pracovníků, přitom my máme co dělat, abychom to při tomto počtu zvládaly. Když jedna vypadne kvůli nemoci nebo dovolené, je to pokaždé znát,“ dodala.

Ve škole se v pondělí 27. listopadu normálně učilo. Výpadek měla pouze kuchyně. Původně chtěl ředitel s ekonomkou a dalšími zaměstnanci připravit teplý oběd z polotovarů, nakonec ale škola objednala 250 čerstvých baget od dodavatele potravin pro svou jídelnu.

„Oběd jsme měli pro všechny družináře,“ uvedl ředitel školy Miloš Zelenka. „Výuka u nás probíhala, přesto bych chtěl zdůraznit, že to není proto, že bychom s důvody stávky nesouhlasili. Nepedagogičtí pracovníci mají bídné platy. Málokdo by za ně chtěl dělat,“ upozornil.

Do stávky se celorepublikově zapojilo zhruba 70 procent škol. Výjimkou nebylo ani Chomutovsko. Například v Kadani se neučilo na žádné ze škol a v dalších městech okresu šla do stávky většina z nich.

