„My bychom ale neměli být ti nejdůležitější. Na to, která rodina by měla mít na toto bydlení nárok, nám má jednoznačně ukázat bodový systém,“ nastínil náměstek primátora pro sociální oblast Milan Märc (Nový Sever).

V něm získají vyšší ohodnocení spíše rodiny s pracujícími členy než jednotlivci. Zvýhodnění ale budou také uchazeči, kteří pracují pro město, ať už v technických službách, v zooparku či jinde.

Nájemné je stanoveno na 65 korun za metr čtvereční. Pro srovnání, nájmy v bytech soukromých vlastníků dosahují ve stejné lokalitě více než trojnásobku. O mnoho levnější nejsou ani na největších chomutovských sídlištích. Byt 2+1 o 65 metrech čtverečních si lze na sídlišti Zahradní pronajmout za 10 tisíc korun, což odpovídá více než dvojnásobku ceny, za kterou chce pronajímat startovací byty město.

Úspěšní uchazeči, jimž se podaří bydlení získat, by však měli myslet na to, že je jen na dobu určitou. Ta je stanovená na čtyři roky.

„Rodina, která nájem získá, by si měla uvědomit, že jde jen o provizorium a v ideálním případě si šetřit peníze pro další plány,“ podotkl náměstek.

Myšlenka startovacích bytů se řadě Chomutované zamlouvá. „To je dobré,“ zhodnotil senior Karel Tonar, který bydlí v nedalekém paneláku. Také jeho vnučka, která už je maminkou, nedávno řešila potíže s bydlením. „Měla hodně placení, protože byt patří soukromníkovi a víte, jak to je. Teď se přistěhovala k nám do vchodu, kde to má o něco levnější,“ přiblížil.

Startovní byty ocenily také dvě ženy středního věku, které bydlí na chomutovských sídlištích. „Je to dobrý nápad, vůbec jsem nevěděla, že by tady něco takového mělo být,“ reagovala překvapeně Silvie D. „Když jsme začínali my, nic jsme neměli. Šli jsme do garsonky,“ zavzpomínala. Dnes žije na sídlišti Březenecká.

Složitě řešila v mladém věku bydlení také Květa D. „Nepocházím totiž z Chomutova, jsem z Ostravy a sem jsem přijela za přítelem. Když jsme měli malého klučinu, bydleli jsme v bytě u jeho maminky v Jirkově. V jedné místnosti. Dnes máme vlastní byt, ale zase žijeme na Kamenné,“ pokrčila rameny s výmluvným úsměvem. V Chomutově jde o jednu z nejhorších adres, kde žije zhruba 70 procent občanů, které lze považovat za sociálně vyloučené.

Město nechce zůstat jen u čtyř startovacích bytů, ale postupně by rádo jejich portfolio rozšířilo na dvacet až třicet. Loni si kvůli tomu vyhlédlo další budovu, kterou mělo zájem koupit. Jednalo se o problémovou ubytovnu se sociálně slabými obyvateli v ulici Kadaňská. Majitel ji nabízel za 8,9 milionu korun, další finance by ale stála přestavba. Z koupě nakonec ustoupilo, budovu už má nový vlastník.

