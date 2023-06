Podle hrubého odhadu v České republice každoročně umírá na 60 tisíc srnčat. Rodí se od května do začátku července a srny je schovávají především do vysoké trávy na lukách. Na ty ale ve stejném období najíždějí sekací stroje. Instinkt srnčatům říká, aby se před nebezpečím přikrčila a neutíkala. Následky jsou ale hrozivé. Stroje mláďata buď usmrtí nebo vážně poraní.

Dron vyhledává srnčata před smrtící sekačkou. | Video: Marek Gaier

Na Chomutovsku se kvůli tomu svolávají dobrovolníci a přátelé ochranářského spolku Bady, kteří se domlouvají se zemědělci a louky po ránu procházejí. Dělají to každodenně, navíc s pomocí dronu s termovizí.

Od konce května dosud se jim takto podařilo zachránit více než deset mláďat v různých místech Chomutovska: v Křimově, Vysoké Peci, Málkově, Hrušovanech i na Kadaňsku.

„Dnes se nám podařilo před sekačkou zachránit pár mimin,” napsala šéfka spolku Radka Petrlíková jen před pár dny. „Za mě je nejvíc video, kde srnče vypuštěné po seči odchází po svých v pořádku do lesa. Za to díky vám, co jste dokázali nařídit budík na čtvrtou a v pět vyrazit,” vzkázala.

Podívanou sledoval z traktoru zemědělec Hynek Bošina. Dojala ho. „Bylo to opravdu nádherné, když po vypuštění z koše hned vyběhlo a srna si ho našla,” vylíčil a připojil díky dobrovolníkům.

Spolku Bady však stále chybí dostatek dobrovolníků. Louky jsou rozlehlé a ne každý je ochotný si přivstat ještě než vyrazí do své práce anebo o víkendech. „Každá ruka a noha se ale počítá,” vyzvala Petrlíková. Zájemci se mohou na facebooku spojit se spolkem Bady nebo se obrátit na stránku Stop sečení srnčat Chomutovsko.