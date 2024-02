Chomutovští strážníci byli přivoláni k srně, která uvázla v kovovém plotě na Kamenném vrchu. Vystresovanému zvířeti ale nedokázali pomoct, aniž by ho zranili, proto povolali profesionální hasiče. Zachráněnou srnku pak vypustili do blízkého lesíka.

Srna v sevření plotu na Kamenném vrchu. | Foto: se svolením Městské policie Chomutov

„Jednotka použila k roztažení plotu aku vyprošťovací zařízení, což je hydraulika, kterou používáme u dopravních nehod. Srnu kolegové přikryli dekou, aby se zvíře zklidnilo,“ nastínil vedoucí chomutovského pracoviště hasičů Ondrej Benko. Podle jeho slov bylo zvíře hned poté vypuštěno do přilehlého lesíka.

Vyprošťování divokých zvířat z plotů není časté, chomutovští hasiči k němu bývají voláni jednou až dvakrát do roka. „Není to časté, ale děje se to. Zpravidla zvířata prostrčí někde hlavu skrze plot a nedokážou se sama dostat ven,“ doplnil vedoucí. Z pohledu zvířecích záchranářů podobné případy málokdy končí pro zvíře šťastně.

Srnec v potížích. Ke zraněnému zvířeti lidé zavolali chomutovské strážníky

Strážníci v Chomutově ale nevyjížděli k záchraně srnce letos poprvé. V lednu také zasahovali na Kamenném vrchu, v lokalitě Eldorádo tam ležel zraněný srnec. Strážníci ho k ošetření převezli do záchranné stanice Zooparku Chomutov.

