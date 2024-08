Chomutovská SPD s podporou PRO vycítila příležitost. Poté, co radní odvolali Věru Fryčovou z funkce ředitelky, navrhli do čela příspěvkové organizace svého člena Zdeňka Vaňkáta. Radní návrh nepřijali, vzali ho však na vědomí.

Opoziční hnutí návrh odůvodnilo snahou obnovit důvěru Chomutovanů ve své město, a to včetně zooparku, který přišel o ředitelku. Řešením by podle něj bylo jmenování krizového manažera.

„Náš zastupitelský klub navrhuje do této funkce pana Zdeňka Vaňkáta, a to z následujících důvodů: je regionálním politikem (oblastní vedoucí SPD), má dlouholetou zkušenost z práce u Služby kriminální policie a vyšetřování ČR (15 let), vykonával manažerskou činnost u nadnárodní společnosti (5 let), je zkušeným fotbalovým funkcionářem (15 let),“ uvedl předseda zastupitelského klubu SPD s podporou PRO Ladislav Kosán. „Vzhledem k jeho odborným a společenským schopnostem jsme přesvědčeni, že je ideálním kandidátem na funkci krizového manažera,“ doplnil. Podle jeho slov by město jmenováním zástupce opozičního hnutí ukázalo, že v zooparku nehodlá nic skrývat.

Návrh byl adresovaný oběma náměstkům primátora Milanu Märcovi (Nový sever) a Milanu Petrilákovi (ANO). V úterý 27. srpna o něm jednala rada města. „Byla k tomu poměrně dlouhá diskuze, nakonec jsme se ale dohodli, že vezmeme návrh pouze na vědomí,“ informoval náměstek Märc. „Shodli jsme se, že nevidíme ke jmenování důvod, zoopark má v tuto chvíli zástupce. Druhá věc je, že by své návrhy mohli mít i zástupci dalších opozičních hnutí, takže by nebylo fér přijmout hned prvního navrženého,“ dodal.

Zdeněk Vaňkát byl před dvěma lety zvolený jako zastupitel města za SPD s podporou PRO. Mandát si však udržel jen měsíc. Když si nechal úředně změnit trvalé bydliště z Chomutova na Otvice, kde už nějakou dobu žil, přišel podle volebního zákona o volitelnost. O podmínce vyplývající ze zákona zřejmě neměl tušení.

Dříve Vaňkát pracoval jako policista. V souvislosti s prací řadového kriminalisty na prvním pražském obvodu byl souzený za napomáhání balkánskému gangu, který chtěl vykrást vilu pražského politika. Následně ho však soud pravomocně zprostil viny a stát mu za nezákonné stíhání přiřkl finanční odškodné.

Autor návrhu Ladislav Kosán dříve působil jako státní zástupce. Byl to on, kdo v roli šéfa chomutovských žalobců přispěl k tomu, že byl bývalý senátor a kmotr z ODS Alexandr Novák předčasně propuštěný z vězení. Za svůj přístup byl ostře kritizovaný nadřízenými.

Aktuální návrh SPD s podporou PRO má souvislost s posledními událostmi v Chomutově. Kvůli údajné systémové korupci policie začátkem srpna obvinila 14 osob a pět společností. Mezi nimi byl dnes již odvolaný primátor Chomutova a exkandidát na post hejtmana Ústeckého kraje Marek Hrabáč (ANO), jirkovský podnikatel Ladislav Šmucr a bývalý ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor Tačner. Všichni tři jsou stíhaní vazebně. Mezi další obviněné patří ředitel Městské policie Chomutov Tomáš Douda a právě bývalá ředitelka chomutovského zooparku Věra Fryčová. Ta byla odvolaná z funkce v pátek 23. srpna. Téhož dne radní pověřili vedením zooparku Vlastimila Huberta, který ve společnosti pracuje zhruba dva roky. Zkušenosti má jako technik provozu.

Mohlo by vás zajímat: Hrabáč už není primátorem Chomutova. Zastupitelé ho jednohlasně odvolali