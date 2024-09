Po odvolání obviněné ředitelky zooparku se chomutovská SPD s podporou PRO snažila Vaňkáta prosadit do čela zooparku. To však neprošlo. Radní pověřili dočasným řízením zooparku Vlastimila Huberta, město navíc připravuje podmínky pro řádné výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku. Napodruhé však SPD svého člověka do zooparku dostala.

Rezignaci na členství v dozorčí radě Šimek zdůvodnil špatnými pracovními zkušenostmi s pověřeným ředitelem. „Je to čistě osobní záležitost, kdy mám špatné zkušenosti v rámci jeho pozice v té době vedoucího údržby,“ prohlásil na zastupitelstvu.

Jeho slova ředitel zooparku Hubert odmítl. „Pokud vím, nikdy jsem se s panem Šimkem neviděl, nekontaktoval mě a nemluvili jsme spolu. Jeho slova na zastupitelstvu mě velice zaskočila, něco takového jsem nečekal,“ reagoval překvapeně.

Dozorčí rada v zooparku je tříčlenná. Jejím předsedou je Ladislav Bittner (Nový sever), členství náleží Jaroslavu Komínkovi (KSČM) a dosavadního zástupce volebního vítěze - hnutí ANO, kterým byl Filip Šimek, vystřídá Zdeněk Vaňkát, bývalý zastupitel Chomutova za SPD s podporou PRO.